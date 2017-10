Másfél éve egész máshogy festett az X-Faktor kopasz, tetovált énekesnője

Extrém külsejével kitűnik az X-Faktor csapatából Erdős Viola, aki maga sem tudja, hogy összesen hány tetoválás borítja a testét. A kopasz énekesnő másfél éve varratta fel magára az első mintát, majd sorban jöttek a különleges testékszerek, és tavaly a nyelvét is kettévágatta. Megszokta már, hogy megnézik az utcán, a tehetségkutatókban pedig, úgy gondolja, azért nem fognak fájni neki a negatív kritikák, mert külseje miatt hozzászokott a beszólásokhoz az elmúlt időszakban - ezekről mesélt az Origónak.

Bár a szülei arra kérték, hogy 18 éves koráig várjon a tetoválásokkal, ezt nem bírta betartani: 17 és fél évesen elment egy szalonba, és felkerült a testére az első minta. Ez nem volt olyan rég, az X-Faktor énekesnője még csak 19 éves, de ma már annyi minta díszíti, hogy maga sem tudja, mennyi tetkója van.

"Egész pici koromban elkezdtem rajongani a tetoválásokért, már akkor eldöntöttem, hogy én tetovált ember leszek. Sokat jártunk motoros találkozókra a szüleimmel, láttam a bőrdzsekis, szakállas, kivarrt fazokonat, és imádtam. Nem volt akkoriban önbizalmam, duci, kiközösített kislány voltam, és akartam valamit, amitől jobban érzem magam."

Sokat kellett könyörögnie a szüleinek, először az általános iskolai ballagásra kért egy kis tetoválást, de nem engedték meg neki. "Nekik is van tetoválásuk, nem ez volt a probléma, csak a kor.

Nem voltam 18, amikor megcsináltattam az elsőt, ez tavaly februárban volt. Akkor az alkaromra került egy minta, aztán hamarosan a combomra, amiről nem tudtak, ezért nem örültek, mikor kiderült."

Nem tudja, hogy pontosan mennyi minta van a testén, mert sok kisebb tetoválás összefolyt már egy nagyobbá, de az biztos, hogy tervez még következőket. „Az egész lábamat szeretném mintákkal borítani, és a karomat is, megvan, hogy fog ez kinézni egyben, ha elkészül. A koponyámra is szeretnék még, kivéve a hasamat" - mondta.

16 évesen nyíratta fel a haját, akkor került az orrába az első ékszer, azóta sorban jönnek az újabbak – a szülők pedig beletörődtek."Anyukámnak van több tetoválása is, névnapjára is azt kapta tőlem, hogy elment a szalonba, ahova én járok. Közös tetkónk is van. Apukám szintén szereti ezeket, neki is vannak, és ő egyébként énekes, tőle jött a zene szeretete. Szabadszellemű család vagyunk, és úgy érezzük, sokkal fontosabbak a belső értékek, mint az, hogy ki hogy néz ki."

"Apukám énekes, benne van a zenei körökben, sok mindent hallott és tapasztalt a médiáról, és nagyon nem szereti. Nem támogatott az elején, de eljött velem, és támogat. Nem azért büszke rám, mert bejutottam az élő show-ba, hanem mert ugyanaz a lány maradtam, aki voltam" - mondta.