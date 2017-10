Kollányi Zsuzsi: Sok rossz dolog történt velem, amitől megóvnék mindenkit

Lassan hatodik éve énekel Majka mellett Kollányi Zsuzsi. Idén pedig önálló énekesnőként, már a Sztárban Sztár színpadán is szórakoztatja az országot. Zsuzsi azt üzeni a nőknek, hogy bátran merjenek álmodni, és akár szembeúszni az árral, hogy elérjék azt, amitől boldogok lesznek.

A ti egymásra találásotok Majkával azután történt, hogy indultál az egyik tehetségkutatóban?

Igen.

Bevallom én egyáltalán nem emlékeztem rád a műsorból. Visszanéztem egy videót a neten, és alig ismertelek fel. Akkor egy cuki lány voltál, most egy vagány csaj ül velem szemben.

Érdekes, hogy ezt mondod. Szerintem az a Zsuzsi még most is itt él bennem, főleg, ha a lámpalázat nézzük.

A Sztárban sztárban a kritikák miatt izgulsz?

Nem. Őszintén azt gondolom, hogy annyi színpadon álltam már, mint énekesnő, van annyi rutinom, hogy ezért nem kell görcsölnöm. Ráadásul általam kedvelt, elismert emberek ülnek a zsűriben, akik gondolom, hogy a legjobbat akarják nekem. Inkább azért izgulok, mert sok olyan szempontnak kell megfelelnem abban a 2-3 percben, ami nem feltétlenül azonos velem. A koncentráltság itt nagyon fontos... De visszatérve az előző kérdésre. Valóban nem nagyon hasonlítok az 5 évvel ezelőtti önmagamra, mert az elmúlt időszakban voltam gyufavörös, szőke és fekete is.

És a külső változás nálad együtt jár a belső változásokkal?

Az életemnek vannak ösztönös szakaszai, nőiesebb szakaszai, és így tovább. Ennek megfelelően játszom a külsőmmel is.

Mennyire volt nehéz összeszoknod Majkával?

Egyáltalán nem volt nehéz. Amikor belekerültem abba a produkcióba, engem leginkább az alázat jellemzett. Peti egy erőskezű, hiteles vezető, és én nagyon szerettem volna megfelelni ennek az új kihívásnak, amit ez a produkció jelentett. Azt hiszem, ahogyan múlt az idő, úgy vált a mi kapcsolatunk is barátsággá. Peti és Attila mindig arra ösztönöztek, hogy kihozzam magamból a maximumot. Ráadásul mindig egyre több teret engedtek nekem, és bevontak az alkotási folyamatokba is.

Talán az Elég lesz dalhoz tartozó videónál lehetett a legjobban érezni ezt a közös, alkotási folyamatot.

Én is azt gondolom, hogy ott nagyon jól elkaptunk valamit! Köszönöm neki, hogy érettnek látott ahhoz, hogy velem készítse el azt a videót. Petivel - nagyon szerencsésen -, mindig ugyanabban az időszakban érkeztek meg az életünkbe a változások. Amikor Hajnival megszületett az első gyermekük, és neki egy új szerepben, édesapaként „kellett” már megfelelni, akkoriban döntöttem én el, hogy az addigi főállásomat feladom, és csak az énekléssel fogok foglalkozni.

Mi volt a főállásod?

Pénzügyi területen dolgoztam. Hétköznap 8-tól 4-ig az irodában voltam, aztán mentem a koncertekre, vagy rohantam a stúdióba vokált felénekelni.

Miért hagytál fel a civil munkáddal?

Mert már nem okozott kihívást és boldogságot.

Mit szólt a családod a döntésedhez?

Sokan nem értették, hogy miért hagyom ott a biztos munkát, az éneklésért, a bizonytalanságért, az álmomért. Nem mindenki támogatta a döntésemet. De ha egy élethelyzetben azt érzem, hogy megfulladok, akkor abból ki kell lépnem.

Vannak köztetek Majkával hangos viták?

Vannak nézeteltéréseink, de nagyon hasonló a lelki dinamikánk. Vagyis egy vita három percig tart, és aztán elrendezünk mindent. Inkább a nevetés és a kompromisszumkészség jellemzi a munkánkat.

Mi inspirál, amikor dalokat írsz?

A szerelem, a meg nem értettség, vagy akár a harag.

Beszéljünk a másodikról.

Sok olyan időszakom volt, amikor teljesen periférián éreztem magam. Több mint egy évtizeden át a kamaszkoromtól kezdve, nehéz volt az életem. Sok olyan dolog történt velem akkoriban, amitől szívesen megóvnék mindenkit. De ma már tudom, hogy ennek köszönhetem azt, hogy ma erősebb vagyok. Sokat dolgoztam azért, hogy elfogadjam és szeressem magam.

Ki a támaszod?

Én önmagamnak, a szerelmem, a családom és barátaim.

Mióta vagytok együtt?

Egy éve.

Civil?

Igen. Mérnök, de a hobbija a táncoktatás, szóval a lelkében igazi művész. Engem lenyűgöz, ahogyan sokszor hozzááll dolgokhoz.

És miből jön a korábban említett harag?

Leginkább a szerelmi csalódásokból, vagy abból az időszakból, amikor megvezettek vagy becsaptak. Érdekes egyébként, mert ma már sokszor, amikor visszatekintek egy-egy konfliktusra, azt gondolom, hogy nem is én voltam az áldozat, hanem én csaptam be saját magam. Szerintem ez is annak a jele, hogy változik a személyiségem.

Mint önálló énekesnő, mit szeretnél átadni az embereknek?

Az én egyéni misszióm - az éneklésen kívül -, hogy arra ösztönözzem a nőket, hogy próbáljanak megfelelni önmaguknak. Találják ki, hogy mi az, amitől boldogok lesznek, és ne féljenek érte küzdeni, dolgozni. A világban valahogy más megítélés alá esik egy nő, más minőségű elvárásoknak kell megfelelniük. Nem azt mondom, hogy legyenek a nők is férfiasak. Dehogy. Sőt! Én is szeretek nő lenni, szeretem, ha a pasi kényeztet, és gondoskodik rólam. De szerintem ez nem zárja ki az egyéni célokat, álmokat, az önmegvalósítást.

A Sztárban sztár mezőnyéből ki számodra a legnagyobb meglepetés?

A legtöbbjükkel dolgoztam együtt korábban, mint vokalista. Színpadi átalakulásban Janicsák Veca számomra óriási meglepetés. Tudtam, hogy remek énekesnő, de elképzelésem sem volt arról, hogy ennyire vagány és sokszínű. Az egyik legnagyobb ajándék, hogy közös az öltözőnk, és megismerhettem.

Elfogadnál még tévés felkérést?

Egyelőre élvezem a mostani Sztárban sztárt, közben pedig készülünk Majkával a márciusi nagykoncertre, ami az Arénában lesz, illetve szívesen foglalkoznék a saját dalaimmal is. De örömmel bevállalnék egy Nagy duettet, vagy akár egy Sztárban sztár + 1 kicsit!