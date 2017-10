Komoly betegséggel küzd a Barátok közt színésze

Nem terhelheti a lábát, a súlyára is figyelnie kell: az orvosa szerint később akár kerekesszékbe is kerülhet a Barátok közt színésze, Solti Ádám.

"Azt mondták az orvosok, hogy túl az ötvenen kerekesszékbe kerülhetek, de legalábbis csak bottal tudok majd járni" - mondta a Bestnek a színész, akiről kiderült, hogy dongalábbal született. A bal lábfeje eldeformálódott, emiatt az első négy évben folyamatosan gipszben volt a lába, hogy egyenesbe kerüljön.

Aztán kiderült, hogy a gipsz nemhogy nem javított, hanem még rontott is a helyzeten, ezért

több helyen is el kellett törni a lábát, és több műtéttel drótozták össze. A bal combja így is rövidebb, mint a jobb, de szerencsére az alsó végtag pedig hosszabb, emiatt nem biceg. De már megszokta, és mint mondta, így is teljes és boldog életet él.

Betegsége miatt nagyon kell figyelni a súlyára, nehogy megterhelje a lábát, sokat mozog, biciklizik, igykeszik tenni a jövőjéért.