Pszichiátrián kezelik az X-Faktort feladó énekest

Pszichiátriai osztályon kezelik az X-Faktort feladó versenyzőt, Nagy Krisztiánt.

Kedden tudták meg a készítők, hogy Nagy Krisztián nem bírja tovább a felkészítést, feladja az X-Faktort.

A Blikk egy vidéki kórházban megtalálta a fiatal énekest, aki azt mesélte, az elmúlt hónapok történései annyira megviselték lelkileg, fizikailag és szellemileg is, hogy úgy érezte, nem bírja tovább.

"Egyik reggel felébredtem, rám tört egy sírógörcs, és csak zokogtam egész nap. Ekkor már tudtam, hogy ez a show-biznisz nem nekem való, nem bírja a lelkem. Jelenleg is egy vidéki kórház pszichiátriai osztályán fekszem, ahová önként jöttem el, hogy meggyógyítsanak. Egyelőre nincs konkrét diagnózis, de az biztos, hogy a továbbiakban is szükségem lesz gyógyszerekre, mert elég labilis az idegrendszerem, és a depresszióra is hajlamos vagyok. Sajnos nem tudtam feldolgozni a műsorral járó stresszt, és talán soha nem is tudnám azt a fajta sikert" - mondta a lapnak.

Nagy Krisztián a gyógyulásra koncentrál, felépülésében a családja támogatja.