Sztárok, akiket halálosan megfenyegettek

Sok néző még mindig úgy gondolhatja, hogy a színész azonos a szerepével, hiszen nem egy sztár kapott már halálos fenyegetést amiatt, amit a karaktere követett el. Volt, akinek 13 éves srácok írogattak, másnak az Iszlám Állam, volt, aki a közösségi oldalakat is otthagyta a durva üzenetek miatt, de olyan is akad, aki lazán tudja kezelni az egészet, inkább csak nevet a rajongók túlzott reakcióin.

Mint nemrég írtuk, legutóbb Oszter Sándort fenyegették meg életveszélyesen: sok gonosz levelet kap, így beszerzett egy fegyvert. Az egykori Rózsa Sándor ugyanis tavat építtet diósjenői birtokára, a helyiek pedig attól félnek, a színész tönkreteszi ezzel a környezetet, tartanak a belvíztől és az apadástól is, a munkagépektől pedig nem tudnak pihenni, dolgozni. A színész szerint minden engedélye megvan, és nem rombolja a tájat.

„Önvédelemből vettem egy gázpisztolyt. Van rá engedélyem! Sok fenyegető levelet kaptam, most is jött egy pár. El sem merem mondani, hogy miket írnak ezekben. Én lettem az ügyeletes rosszfiú, és már kezdem unni a szereposztást. Nem vagyok az önbíráskodás híve, de senki ne gondolja, hogy nem fogom megvédeni magam, ha rám támadnak” – mondta a színész.

Ezen felbuzdulva megnéztük, a világban mely (főképp tévés) színészeknek akadtak problémái fenyegetés miatt. Rengeteget találtunk, itt van pár közülük:

Seth Gilliam

Legutóbb a The Walking Dead papja, a Gabriel atyát játszó Seth Gilliam mesélt az Entertainment Weeklynek arról, hogy a karaktere tettei miatt halálos fenyegetéseket is kapott, főleg az után, hogy a történet szerint elárulta Ricket az ötödik évadban.

„Óriási hatása volt a közönségre. Beletelt egy kis időbe, míg hozzászoktam a halálos fenyegetésekhez, aztán rájöttem, hogy ezek jobbára 13 éves gyerekektől érkeznek” – mesélte.

Josh McDermitt

A The Walking Dead színészei közül nem Gilliam az egyetlen, akit halálosan megfenyegettek, a Eugene-t alakító Josh McDermitt például emiatt hagyta ott a közösségi médiát, Facebook-, Instagram- és Twitter-fiókját is bezárta.

Búcsúzóul hagyott azért egy videóüzenetet, azt üzente a fenyegetőknek, hogy minden esetet jelent a zsaruknak, majd arra biztatta a nézőket, hogy szálljanak le az internetről, töltsenek inkább valós időt a szeretteikkel vagy a barátaikkal.

Carice van Houten

A Trónok harca hihetetlen méretű rajongótáborából vannak jó páran, akik „túl komolyan veszik a dolgot”, mondta Melisandre alakítója, miután többen is halálosan megfenyegették sorozatbeli tettei miatt. Mióta azonban segített feltámasztani Havas Jont, már inkább házassági ajánlatokkal bombázzák az elvakult hívek.

Brenock O'Connor

A Trónok harcá-ban sok szemétládával találkozhatunk, így nincs mit csodálkozni azon, hogy a rajongók másnak a halálát is kívánták már a színészek közül. Az Ollyt alakító O'Connor sem lett túl népszerű, miután a karaktere megölte a sokak által kedvelt Ygritte-t, majd parancsnokával, Havas Jonnal is végzett – még ha csak ideiglenesen is, mint tudjuk.

Az akkor tizenhat éves színész szerencsére nem vette túlságosan komolyan a dühös reakciókat: „Ha az emberek Spanyolországból, Portugáliából, a világ minden tájáról azzal fenyegetnek, hogy megölik a családodat, nem veheted a szívedre, mert különben nem tudsz megbirkózni vele. Én megpróbáltam inkább nevetni ezen” – mondta.

Hugh Bonneville

A rajongók nemcsak véres akciókkal dúsított szériákat nézve borulhatnak ki egyes szereplők halála miatt, például a Downton Abbey színészét is fenyegették már bombával amiatt, hogy a karaktere, Lord Grantham halálba kergette a lányát.

„Néhány ember szemében csakis az én hibám, hogy Sybil meghalt, hiszen nyilvánvaló, hogy én is Downton Abbey-ben élek” – ironizált Bonneville, aki próbálta a pozitív oldalát nézni a fenyegetéseknek, úgy vélte, ez is csak a sorozata hatását jelzi.

