Az amerikai premier másnapján, október 23-án itthon is elindul a Foxon a The Walking Dead nyolcadik évadja, amelyben totális háborúra számíthatunk Rick és Negan csapatai között, vélhetően sok áldozata is lesz az összecsapásoknak. Mutatunk jó pár képet és egy magyar nyelvű videót a folytatásról, nézelődjön kedvére!