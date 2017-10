Újabb női énekes búcsúzott a Sztárban sztártól

Úgy tűnik, a férfiak terepe ez a show, az első öt kieső mind nő volt.

Elton John érzelmes dalával, zongora mögött ülve hatotta meg a zsűrit és a közönséget Ekanem Bálint Emota, Pápai Joci pedig az R-GO frontemberének, Szikora Robinak a bőrébe bújva menetelt - még az énekes kabátját is megkapta a produkció idejére.

Egy sokszínű előadó, Cyndi Lauper bőrébe bújt Király Viktor. A zsűritagok elámultak az énekes kinézetén, és 34 pontot adtak a produkcióra. Berkes Olivér egyik példaképét, Caramelt jelenítette meg a Sztárban Sztár színpadán, erre 38 pontot kapott Liptai Claudiától és zsűritársaitól.

A nők kiválóan teljesítettek eddig ebben a show-ban, de valahogy úgy tűnik, hogy nők szavaznak, és inkább férfiakra, mert az első négy kieső egyaránt hölgy volt. Ketten maradtak erre az estére. Galambos Erzsiként lépett színpadra Janicsák Veca, az operettért 35 pontot zsebelhetett be. Kollányi Zsuzsi a gyulafirátóti rappert, Sub Bass Monstert alakította, de csak 33 pontot gyűjtött be ezzel. Mint később kiderült, ez nem volt elég, és a közönség sem támogatta annyira, így kiesett. Vele pont a napokban készült hosszabb interjú az Origóra, itt találja.

Az este további részei képekben: