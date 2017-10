Amerikában is befuthat Kállay-Saunders András

Kállay-Saunders Andrást New Yorkba hívták 50 Cent műsorába, mindig vágyott rá, hogy Amerikában is megismerjék.

Kállay-Saunders András korábban is gyakran hangoztatta, hogy szeretne Amerikában is ismertté válni, úgy tűnik, Nachos című dalával sikerült felhívnia magára a figyelmet. Los Angalesben tárgyalt két kiadóval is, New Yorkba pedig meghívták 50 Cent műsorába - hamarosan vendégként tűnik fel a show-ban.

Az egyik kiadóval dalszerzőként, a másikkal előadóként szerződne, a tárgyalás óta folyamatosan leveleznek, kisebb feladokatok bíztak rá, a döntést ezek alapján hozzák meg - többek közt erről mesélt a Mokkában.

"Tetszett nekik a zeném, ahogy élőben énekeltem, a kisugárzásom. Kértek pár kicsi dolgot, amit itthon megcsinálok, és el kell küldenem nekik. Már mondták azt is, hogy melyik a kedvenc daluk az új lemezemről" - mondta.