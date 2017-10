Új műsorban tűnik fel A Dal döntőse

Dallos Bogit 2014-ben ismerhette meg a közönség, amikor bejutott A Dal döntőjébe We all című dalával. Az énekesnő októbertől az M2 Petőfi TV Én vagyok itt című műsorának új műsorvezetője lett.

Az énekesnő fő profilja a zene, de nagyon érdekli a műsorvezetés is, amibe már az M5 csatornán futó Mesterember műsorában is belekóstolhatott: Dallos Bogi segítségével a pályaválasztás előtt álló fiataloknak adnak ötleteket hétről-hétre ehhez a fontos döntéshez, a divatos szakmák mellett a kevésbé ismert, hiányszakmákat is bemutatják.

A Mesterembe vezetése mellett az énekesnő elindította online talkshow-ját is Youtube csatornáján, melyben minden csütörtökön meghívja magához egy-egy ismert barátját egy rövid beszélgetésre és játékra. A 7kornálam című műsorában olyan hazai hírességeket látott vendégül, mint ByeAlex, Lábas Viki, Radics Gigi, vagy Iszak Eszti.

Az énekesnő októbertől műsorvezetősként erősíti az M2 Petőfi TV Én vagyok itt című műsorát szerdánként és csütörtökönként, ő lett a csatorna egyik új arca.