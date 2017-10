Ezt nem gondoltuk volna Király Viktor új párjáról

Király Viktor a napokban tett fel egy képet az Instagramjára, amin egy női kezet fog, most pedig elárulta, hogy nem poénnak szánta, tényleg kezd alakulni egy új kapcsolata. A lány "kedves, szimpatikus, nagyon szép" - gondolta volna?

Az énekes legutóbbi ismert párkapcsolata a szőke modell-műsorvezetővel, Nagy Rékával volt, februárban jelentették be szakítsáukat. Király Viktor azóta nem beszélt kapcsolatairól, a napokban azonban feltett egy fotót az oldalára, ami alatt rögtön elindultak a találgatások.

Viktor Kiraly (@kiralyviktor) által megosztott bejegyzés, 2017. Okt 13., 15:02 PDT