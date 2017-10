Vivi a luxusfeleségekből: Egy darab banánra sem volt pénzünk

A Feleségek luxuskivitelben legőszintébb, és éppen ezért legmegosztóbb személyisége Vivien. Az egykori élsportoló még az értelmező kéziszótárt is levette a polcról, hogy pontot tegyen a szolga kontra személyzet vita végére. Nem bírja, ha kitartott nőnek nézik, mert soha semmit nem kapott ingyen, állítja. Három vállalkozást vezet, és tudja, mennyi munka akár egy forintért is megdolgozni.

Elég akaratos embernek tűnik a műsorból. Ez mi miatt van?

Szerintem ez abból jön, hogy nyolc éven keresztül versenysportoltam. A futópályán elengedhetetlen volt, hogy erős és akaratos legyek. Ott ezek a tulajdonságok mind az előnyömre váltak. Mondjuk ugyanezek egy párkapcsolatban már nem a legjobbak, ezt is tudom.

De a futópályán van egy edző, akire az ember hallgat, aki irányíthatja. Az életében most van ilyen?

Engem senki nem irányíthat, és nem befolyásolhat. Anyukám véleményét meghallgatom, de kilencven százalékban a saját fejem után megyek, és a saját hibáimból tanulok.

Képes arra is, hogy azt mond: „Ezt elrontottam, ez csakis az én felelősségem”?

Igen. És azt hiszem, ez a legjobb számomra.

Túl vagyunk a Feleségek luxuskivitelben első négy részén. Mit bánt meg?

Azt, hogy az első részben úgy beszéltem a párommal, ahogyan az lement az adásban. Ő képes bármit megtenni értem, és bármit elviselni, ha egy munkáról, felkérésről van szó, és amiből tudok profitálni a jövőben. A mi családunkban én gondolkodtam sokáig azon, hogy szerepeljek-e a műsorban. Fecsó volt az, aki bíztatott, és azt tanácsolta: „Menjél, és vállald el!” Azt mondta, hogy bármi is lesz az emberek reakciója, ő áll elébe. Tudom, hogy nagy kincs ő az életemben.

Pedig azt mondta, hogy néhány dologban az esküvőig még változnia kell.

Ez így van. Ezt a bulizásra értettem. Amikor megismerkedtünk, hét napból hatot bulizott. Most csak hetente egyszer megy el a barátaival szórakozni.

És ez is sok?

Azt gondolom, hogy nem sok, de mértékkel igyon. A barátai képesek részegre inni magukat, és nem szeretném, ha Fecsó is ezt csinálná. Szeretném megértetni vele, hogy nem feltétlenül kell merev részegre innia magát az embernek ahhoz, hogy jól szórakozzon. Egyszerűen féltem.

Ennek van bármilyen előzménye? Volt korábban negatív tapasztalata az alkohollal?

Szerencsére nincs előttem rossz példa. Apukámat még soha nem láttam inni. És én sem szeretem az alkoholt.

Az előző kapcsolatából van egy kislánya. Terveznek közös gyereket a vőlegényével?

Persze! Kettőt is szeretnénk! Nagyon szerencsés vagyok, mert Fecsó és a kislányom között is remek a kapcsolat. Már az első találkozáskor elnyerte a gyermekem bizalmát. Szerintem ez csak még erősebben összekovácsolt minket, mint család.

A műsorban viszonylag keveset beszél a gyereke apjáról.

Így van. És erről a témáról most sem szeretnék beszélni. Ő egy orosz férfi, és ahogyan én is, úgy ő is egy igazán erős személyiség. Így egyáltalán nem fértünk össze. Viszont a kislányom is tud oroszul.

Mennyire engedi, hogy szerepeljen a műsorban?

Nem sokat fogják látni a nézők.

