39 évesen meghalt egy realitysztár

39 évesen meghalt Mychael Knight, aki a Leendő divatdiktátorok egyik évadjában a közönség kedvence volt.

39 éves korában meghalt a Project Runway-ben, a Leendő divatdiktátorok-ban látott Mychael Knight. Elképzelhető, hogy a halálának köze van a bélproblémájához, ami miatt orvosokhoz járt a közelmúltban.

A férfi a divattervezőket versenyeztető Leendő divatdiktátorok harmadik szezonjában a negyedik helyig jutott, abban az évben ő kapta a közönségdíjat.

Később megjelent a széria legnépszerűbb versenyzőit összeeresztő Project Runway All Stars-ban is, egyébként saját márkákat is piacra dobott, az ő nevéhez köthető a Kitty & Dick fehérneműsorozat, valamint a MajK nevű parfüm is.