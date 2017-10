Kiborult az Éjjel-nappal Budapest szereplője

Az Éjjel-nappal Budapest Barbija, Csákány Mónika, nem hagyja szó nélkül, hogy folyamatosan ellopják a képeit és visszaélnek a nevével.

Csákány Mónika aktív a közösségi oldalakon, többek közt így jelentette be azt is, hogy megszületett első gyermeke. Az Éjjel-nappal Budapest Barbija most dühösen üzent oldalán, kiakadt azokra, akik visszaélnek a nevével és helyette hoznak létre profilokat.