A Jóbarátok sztárja a stúdióban maszturbált, de megúszta

Véget ért az USA-ban az Episodes, magyar keresztségben Sikersorozat, itthon pedig az utolsó évad harmadik része volt látható. Matt LeBlanc – aki egy Matt LeBlanc nevű színészt alakít, aki a Jóbarátok tíz évadjával lett híres – még a régi, de nem nagy baj, hogy vége a szebb napokat látott sorozatnak.

Kifejezetten nem nézőbarát időzítéssel került képernyőre az Episodes: 2011-ben kezdődött, de 2013-ban például egyetlen árva részt sem adtak le belőle. A negyedik évad 2015 márciusában véget ért, és amikor már a rajongók is elfelejtették szinte, sőt, a főszereplő is egészen más sorozatot forgat, 2017 augusztusában visszahozták egy utolsó menetre, majdnem másfél évnyi néma csend után.

Ilyen hosszú szünetekkel igen nehéz fenntartani a nézői érdeklődést, de annál is nagyobb baj, hogy az ötödik évad első három részébe (ami itthon is látható az HBO Gón) elfelejtettek poént írni, ami elég meglepő, komédia lévén. A téma pedig érdekes lenne: kulisszatitkok arról, hogyan is készül egy komédiasorozat egy nagy amerikai csatornánál.

Pedig biztatóan indult egykor a Sikersorozat, mert két televíziós kultúra összecsapását mutatta be fanyar iróniával, vicces helyzetekkel. A sztori kezdete arról szólt, hogy egy angol írópáros Hollywoodba költözik, hogy részese legyen a brit földön jól menő sorozatának amerikai remake-jének. Ott szembetalálják magukat egy egészen más tévés világgal, ahol nem nevetnek a klasszikus angol humoron, ellenben minden sokkal harsányabb, fiatalosabb, felszínesebb.

Tévés szériájuk szinte felismerhetetlenül átalakul, a helyi viszonyoknak megfelelően, és még meg is kapják Matt LeBlanc-t, aki a fikciós sorozatban épp az, aki a valóságban lehet: egy mindenki által ismert szitkom-színész, aki a Jóbarátokban játszott tíz évet, majd a Joey-ban kettőt. Egyszerű, szexista srác, hajkurássza a nőket, általában felszínes, felületes, de közben nagy a szíve, segít, ha baj van, a barátokkal pedig szokatlanul bőkezű.

A végjáték eddig elég vontatott

Az utolsó évadot már több mint egy éve felvették, de egészen 2017 augusztusági jegelték. Matt LeBlanc azóta leforgatta a Man With a Plan komplett első szezonját, 22 résszel. Ott nem olyan tompák az írók, mint az Episodes utolsó évadjában, Adam Burns jópofa figura, felesége is rendben, percenkét egy-két poént azért elhelyeztek. Nem újítja meg a sziturációs komédia műfaját, de kellemes, ártalmatlan kis időtöltés új szitkomja.

A Sikersorozat utolsó évadjának első három része alapján viszont elfáradt. Sean és Beverly nagyjából ugyanaz, mint volt, semmi nem történik velük. Nemhogy semmi váratlan – semmi. Merc Lapidus továbbra is az egykori Joey ellensége, de a kettejük közti utálat sem elég látványos.

A csinos Kathleen Rose Perkins figurájában sokkal több lehetne, de Carol csak állás nélkül vegetál, elhagyja magát, eszik, igénytelenül sompolyog fel-alá, és bujkál a takarítónő elől, mert nincs 50 dollárja sem, hogy kifizesse. Hihető ez egy nagy amerikai csatorna volt programigazgatójáról, akinek a kéglije 3-4 millió dollárt ér? És akkor még nem beszéltünk az amúgy mellékszereplő Daisy Haggard által alakított Myra fájó hiányáról, alig fél percet volt látható, pedig roppant szórakoztató a grimaszaival, morgásaival.

Matt LeBlanc persze továbbra is hozza ugyanazt a karaktert, amiben megszerették a nézők húsz éve, nagy színészi kvalitásokat pedig nem kell mutatnia – különösen most, hogy saját magát játssza. Most annyi a sztori vele, hogy egy gameshow műsorvezetőjeként egy este önkielégít a stúdióban, egy üvegkalitkába zárt nő láttán, de mindez élőben megy a neten (amiről persze nem tud). Kirúgják, majd visszaveszik, hiszen a nézettség a botrány hatására 30%-kal megugrik. Ennél több nem nagyon történik vele, poén szinte semmi, ez pedig három epizódra bontva elég kevés.