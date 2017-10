Gordon Ramsay és Oroszország várta a tévés szakma javát

Cannes-ban jelenleg is zajlik a világ egyik legjelentősebb tévés vására, a MIPCOM, ahol több mint 100 ország közel 14 ezer résztvevője, tartalomgyártók, producerek és csatornák adják-veszik az új formátumokat. A rendezvény idén kiemelten foglalkozik az orosz piaccal, miközben az előadók közül Gordon Ramsay vonzhatja a legtöbb érdeklődőt – akiknek a korábbinál komolyabb biztonsági ellenőrzésen kell átesniük, hogy bejussanak a fesztiválpalotába.

Ha a cannes-i fesztiválpalota nagy előadótermébe tart az ember, jelenleg épp Kyra Sedgwick új sorozatának, a Ten Days in the Valley-nek a gigantikus plakátja alatt kell átlépkednie a YooHoo and Friends lépcsőre vasalt figuráin, miközben oldalt tábla figyelmezteti, hogy mit ne hagyjon ki aznap – ott jártunkkor, október 16-án épp a Britannia premierjét emelték ki a hihetetlenül bő programkínálatból.

Október 16. és 19. között zajlik Cannes-ban a MIPCOM, a világ egyik legnagyobb televíziós vására, ahová idén is a világ minden tájáról, több mint 100 országból érkeztek a gyártók, a producerek és a tévécsatornák képviselői, összesen nagyjából 14 ezren.

A rendezvénynek 1985 óta a cannes-i fesztiválpalota ad helyet, több mint 24 ezer négyzetméteres kiállítótérben várja a látogatókat – ennek megfelelően könnyű elveszni a standok között, ha az ember nem célirányosan érkezik.

Persze az üzletemberek általában már határozott elképzelésekkel érkeznek, hisz a regisztráció után az interneten szabadon böngészhetik a kiállítók adatbázisát, ráadásul lehetetlenül sok megkeresés is érkezik hozzájuk, ha megadják az e-mailcímüket.

Jellemző egyébként, hogy a helyszínen a nagyobb nyüzsgés nem az ismertebb gyártóknál van – hisz azok tartalmai egyrészt drágák, másrészt ismertek –, aki csak csemegézik, az inkább megáll egy-egy kisebb cég pultjánál, miután felfigyelt egy plakátra. Persze kivonul azért többek között az Armoza, a BBC, a CBS, Disney, az Endemol, a Fox, a Fuji, a Gaumont, az HBO, Miramax, az NBC, a Netflix, a Paramount, a Viacom, a Warner Bros. is, de az ő standjukhoz aligha téved oda valaki csak úgy, kvázi az utcáról.

Oroszország, tartalmi forradalom

A rendezvényen először vesz részt Peru – több gyártója és forgalmazója, például a PromPeru, a Tondero Distribución és a Quechua Films tartalmait is bemutatta a nagyelőadóban –, miközben a rendezvény kiemelten foglalkozik az orosz piaccal, az Oroszországban zajló tartalmi forradalommal.

Az 1917-es orosz forradalom századik évfordulóján legalább három produkció (Trotsky, The Road to Calvary, Demon of the Revolution) is feldolgozza a történelmi eseményeket, ezek közül az első kettőt be is mutatták a MIPCOM-on, a Trockijról szólót ráadásul a nagy előadóteremben. Itt van hozzá egy trailer is:

Volt vetítés a Gogol. Origins-ből is, amely Gogol élete köré szőtt misztikus körítést, illetve a Heroes of Envell című rajzfilmsorozatból, amelyben négy középiskolást szippant be egy videojáték, a monitoron keresztül kerülnek egy kalandos, veszélyes világba.

Világpremierek, világsztárok

Fontos világpremier volt a Starz Counterpart című sorozatáé is – ebben egy ENSZ-ügynökség alacsony rangú alkalmazottja fedezi fel a cége titkát, egy átjárót egy másik világba –, de sor került japán bemutatóra is, a Kurara: The Dazzling Life of Hokusai's Daughter című tévéfilmmel egy tizenkilencedik századi japán nő életébe pillanthattunk bele.

Felbukkanhatnak világsztárok is, bár jóval kisebb számban, mint egy fesztiválon: az első napon Gordon Ramsay osztotta az észt, 25 éves karrierje állomásairól beszélt, majd Catherine Zeta-Jones jelent meg a Women in Entertainment ebédjén:

A MIPCOM-ra inkább a háttéremberek, az iparági kulcsszereplők miatt érdemes ellátogatni, az előadók közül is egyedül Ramsay lehet ismerős a nagyközönség számára – mellette többek között Courteney Monroe és Richard Plepler beszélt, ők a National Geographic Global Networks, illetve az HBO vezérigazgatói.

A cannes-i vásár még mindig a tévéipar szakembereiről szól, ők találkoznak, tárgyalnak, üzletelnek egymással, este pedig együtt vacsoráznak, buliznak – a szerencsésebbek a rendezvényhelyszín melletti kikötőben, az elképzelhetetlenül drága jachtok valamelyikén.

Az Origo több interjút készített a helyszínen, ezeket a későbbiekben olvashatja a portálon.