A Barátok közt színésze üzent az aggódó rajongóknak

A napokban arról szóltak a hírek, hogy komoly betegséggel küzd Solti Ádám, az orvosa szerint később akár kerekesszékbe is kerülhet a Barátok közt színésze.

"Azt mondták az orvosok, hogy túl az ötvenen kerekesszékbe kerülhetek, de legalábbis csak bottal tudok majd járni" - mondta korábban a színész, akiről kiderült, hogy dongalábbal született. A bal lábfeje eldeformálódott, emiatt az első négy évben folyamatosan gipszben volt a lába, hogy egyenesbe kerüljön.

Solti Ádám most videóban üzent a rajongóknak, sokan nagyon aggódtak miatta a cikkek megjelenése után. "Sokan írtatok nekem, rengeteg aggódó levelet, orvosi beutalót kaptam, még kerekesszékes felajánlás is volt. Tudnotok kell, hogy valójában nagyon jól vagyok, szedem a vitaminjaimat" - mesélte, majd arról beszélt, hogy jól tud járni, táncolni, a mindennapjaiban nem jelenik meg a betegség, ami - mint mondta - nem is akkora probléma, biztos benne, hogy a lakosság nagy részének volt hasonló betegsége gyerekkorában.

"Egy-két orvos szerint a bal lábam fel fogja mondani a szolgálatot, de folyamatosan figyelek arra, hogy ne legyek nehéz, figyelek a súlyomra, sportolok, szálkás és vékony akarok lenni, hogy a lábam 50 éves korom után is elbírja a testemet. Minden rendben van" - mondta.