Ismét letartóztatták a balhés színészt

A Buffy, a vámpírok rémé-ből ismert Nicholas Brendont letartóztatták, nem először került bajba.

A Buffy, a vámpírok rémé-ben Xandert alakító Nicholas Brendont letartóztatták a kaliforniai Palm Springsben, miután bántalmazta a barátnőjét.

A párhoz egy hotelhez érkezett ki a rendőrség, Brendon állítólag megrángatta a nő karját és haját. A színészt nemcsak az erőszakos cselekmény miatt büntethetik meg, hanem a távoltartási végzés megsértéséért is, a bíróság ugyanis korábban elrendelte, hogy érintkezhet a nővel, de nem fenyegetheti, nem zaklathatja.

Az ennyiből is kiderül, hogy Brendon nem először került bajba, 2015-ben is bántalmazta a barátnőjét, előtte pedig két alkalommal is letartóztatták rongálásért, garázdaságért, akkor is hotelekben randalírozott.

Brendon a Buffy, a vámpírok réme összes epizódjában játszott, legutóbb a Gyilkos elmék-ben láthattuk hosszabban a képernyőn.