Mikor tér vissza a kedvenc sorozatom?

Walking Dead, Vikingek, Blindspot – Rejtjelek, Stranger Things, Szégyentelenek, Gyilkos ügyek és társaik: milyen visszatérőkre számíthatunk még december előtt?

Sokan nem a lineáris tévézés hívei, és nem várják meg, míg egy hazai tévétársaság megvesz, lefordíttat, majd leszinkronizáltat egy sorozatot – főképp a fiatalabb korosztály szokott le arról, hogy országos tévén, heti egyrészes tempóban kövessen egy sztorit. Ők más módszerekkel jutnak hozzá a kívánt tartalomhoz, és ezek egy része teljesen legális is. Nézzük, milyen (magyar sorozatkedvelők számára is érdekes) visszatérések és újdonságok lesznek a következő hetekben:

Október 22-e bizonyára sokaknak már be van karikázva a falra akasztott pucér nős vagy meztelen férfias naptáron, hiszen egy kultikus széria folytatja diadalmenetét, a The Walking Dead jön az amerikai AMC-re, méghozzá a nyolcadik évaddal. Korábban hosszú részeken keresztül szenvedett Rick és bandája, nyomorúságos szolgasors várt rájuk, a hősöket pedig a tévézők nem szeretik sokáig térdre rogyva, megalázva látni. Az új évad a visszavágásról, az új erőről, a nagy fordulatról szól majd várhatóan, bár ehhez Negannek és hadseregének is lesz pár szava.

A következő fontosabb dátum október 27. ekkor tér vissza – már a harmadik évaddal – a Blindspot. Ez a sorozat is megy itthon, Rejtjelek címen: úgy kezdődött, hogy egy nő a Times Square-en magához tért egy nagy táskába gyömöszölve. Pucéran, tele volt tetoválva, és semmire nem emlékezett a múltjából, de a tetoválások rejtjeles üzenetek, és az egyik világosan elvezett egy FBI-ügynökhöz. Fordulatos krimi, jól megy kinn.

Ugyancsak október 27-e, amit a sci-fi hívei is várnak, mert ekkor jön a váratlanul nagy sikert aratott Stranger Things folytatása. A sorozatot 2016-ban hosszan méltattuk: ugyan néha horrorkliséket dobáltak egymásra, és itt-ott kiszámítható volt, de igazán egyedi atmoszférát teremtett. A 2. évad legyártása nem volt kérdéses az első pozitív kritikái után. A második évados előzetesben felismerhetünk jeleneteket, helyzeteket a Rambóból, az Indiana Jonesból, a Szellemirtókból, az E.T.-ből, de még a Walking Deadre is van utalás, a szöges baseballütővel. Itt belenézhet.

Október 31-én már jön a Gyilkos ügyek (Major Crimes) hatodik évadja a TNT-re, november 2-án az ötödik szezonnal érkezik a Mom, és ekkor indul a S.W.A.T. című új sorozat is. Ebben az akciósorozatban lesz egy régi ismerőse is a magyar nézőknek, a főszereplő Shemar Moore, aki a Gyilkos elmékben nem kevesebb, mint 252 részben játszott.

November 5-én jön a Shameless a Showtime-ra, ez már Szégyentelenek nyolcadik évadja, itthon is szép közönsége van. Ugyanezen a napon jön a The Girlfriend Experience második menete, illetve a Ride with Norman Reedus (AMC, második évad), de ez nem fikciós széria. A kócos, mogorvának tűnő fickó ismerős lehet sokaknak, ő ugyanis a Walking Deadben a derék Daryl, egy szótlan, kimért, de barátait mindig megsegítő figura. Két nappal később jön egy sorozatpremier, a Damnation, alább egy trailer mellé:

November 11-én tér vissza a Szezám utca, egészen elképesztő, de már a 48. évaddal. November 14-én indul egy Future Man című új sci-fi sorozat a Hulun, egy napra rá pedig a MythBusters is képernyőn lesz a 15. évaddal. Ennek a magyar címe Állítólag..., és sok hazai tévéző kedveli.

