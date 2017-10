Újabb fordulat az Oszter családnál

Másfél év után láthatta személyesen unokáját az egykori Rózsa Sándor.

Másfél éve nem látta a lányát és az unokáját Oszter Sándor. Alexandra viszonya annyira megromlott a szüleivel, hogy sokáig nem beszéltek, de nemrég találkozott velük a lány és a hétéves unoka is.

"Kvadoztunk, körbejártuk a tavamat, jól szórakoztunk. Axelo megmutatta a horgászkészletét, büszkélkedett vele. Nagy vágya volt, hogy kapjon egy svájci bicskát, így vettem neki" - mesélte a Blikknek Oszter. "Tehetséges fiú Axelo, de az iskolában most furulyázni tanul, később pedig gitározni is szeretne. Én pedig vadászni tanítom, már voltunk is kint az erdőben. Van saját légpuskája, azzal tanítottam őt célba lőni. Ebben is nagyon ügyes. Úgy látszik, mind a két nagyszülőtől visz tovább valamit az unokánk" - tette hozzá.

A színész a Rózsa Sándor című, 1971-ben bemutatott tizenkét részes, színes magyar történelmi filmsorozattal lett igazán ismert, ez a 19. századi magyar betyár életét mutatta be Szinetár Miklós rendezésében.

Az utóbbi időkben a lapokba már inkább a halastava körüli hercehurca és a bírósági ügye miatt került.