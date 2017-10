Bereczki Zoltán elmondta, miért hagyta ott a Sztárban sztárt

Nem fért össze a vidám show egy súlyos mondanivalóval bíró regény színházi adaptációjával.

2013 végén ért véget az első Sztárban sztár, még Friderikusz Sándor vezette a TV2-n, a nyertes pedig Bereczki volt, aki színházi ember lévén ügyes átváltozóművésznek bizonyult. A produkcióval is jó volt a kapcsolata, felkérték zsűritagnak, amit örömmel vállalt: később három évadon át ült ott és pontozott, legutóbb 2016 novemberében. Utána azonban kiszállt, és most el is mondta, miért.

„Aki Orwell regényének, az 1984-nek mutatja be a színpadi változatát, az nem vehet részt egy ilyen reflektorfényben lévő szórakoztató produkcióban. Ha komoly művészi értéket akarok képviselni, akkor szépen lassan el kell hagynom az egyébként általam nagyon szeretett és megbecsült kommerszebb világot" – nyilatkozta a Bestnek.