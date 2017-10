Amikor az anya fiatalabb, mint a saját gyereke

A tévéiparban nem ritka, hogy nem megfelelő korú színészre osztanak egy adott szerepet, különféle szériákban számos olyan szülő-gyerek párost láthattunk már, amelynek tagjai között a valóságban nevetséges volt a korkülönbség. Előfordult, hogy az édesapa csak 12 évvel előzte meg a gyerekét, vagy az anyuka csupán 1 évvel volt idősebb a sorozatbeli fiánál – sőt, legalább egy olyan esetről is tudunk, ahol az édesanya fiatalabb volt a lányánál.

Frasier – A dumagép

Szülő: John Mahoney (Martin Crane)

Gyerek: Kelsey Grammer (Frasier Crane)

Korkülönbség: 15 év

Az Egyesült Államokban annak idején igen népszerű vígjátéksorozatban, a Frasier-ben a Martin Crane-t játszó John Mahoney az egyik sorozatbeli fiánál tizenkilenc évvel, a másiknál azonban csak tizenöt évvel volt idősebb. A címszerepet játszó Kelsey Grammer ráadásul sosem volt egy kimondottan fiatalos alkat, Mahoney viszont a korához képest jól tartotta magát, így még szembetűnőbb volt a turpisság.

Beverly Hills 90210

Szülő: James Eckhouse (Jim Walsh)

Gyerek: Jason Priestley (Brandon Walsh)

Korkülönbség: 14 év

Jason Priestley már huszonegy éves volt, amikor a Beverly Hills 90210 elindult, vagyis a kelleténél idősebben játszott gimnazistát (erről a jelenségről itt írtunk bővebben), sorozatbeli apja viszont csak tizennégy évvel volt idősebb nála, noha jóval komolyabbnak látszott. Az őt alakító James Eckhouse a későbbiekben egyébként rengeteg sorozatban vendégszerepelt, de a Beverly Hills 90210-hez hasonló komoly munkát már nem kapott.

Odaát

Szülő: Jeffrey Dean Morgan (John Winchester)

Gyerek: Jensen Ackles (Dean Winchester)

Korkülönbség: 12 év

A Sam Winchestert alakító Jared Padeleckinek akár még a valóságban is az apja lehetne a Johnt megformáló Jeffrey Dean Morgan, hisz a két színész között tizenhat év van – vagyis fizikailag összejöhetett volna a dolog, még ha amúgy ritkán is találkozni tizenhat éves apukával. A Dean bőrébe bújt Jensen Ackles azonban – ahogyan a történet szerint is – négy évvel idősebb Padeleckinél, így Morgan csupán tizenkét éves volt, amikor a színész született.

Sírhant művek

Szülő: Frances Conroy (Ruth Fisher)

Gyerek: Peter Krause (Nate Fisher)

Korkülönbség: 12 év

Hasonló volt a helyzet a Sírhant művek-nél is, hisz Frances Conroy három gyerek anyját játszotta, és kettőnél még a valóságban is rendben lett volna a korkülönbség, hisz a színésznő a Davidet alakító Michael C. Hallnál tizennyolc, a Claire-t megformáló Lauren Ambrose-nál pedig huszonöt évvel idősebb. Egyedül a másik fiúnál, Nate-nél volt hiba, az őt játszó Peter Krause ugyanis 1965-ben, csupán tizenkét évvel Conroy után született.

