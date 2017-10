Ugye nem szúrta ki ezeket a képernyős bakikat?

A legprofibb színészekkel is megesik, hogy elnevetik magukat egy humoros jelenet közben, ezt azonban ritkán szokták benne hagyni a kész filmben, sorozatban, legfeljebb a bakiparádéban mutatják be. Van mégis néhány kivétel, pár alkalommal észrevehettük már a képernyőre került változatban is, hogy egy-egy szereplő alig bírja visszafogni magát. Fülelje le videóinkon a nevető embert!