Sztárok, akik nem bírtak leállni a szexszel

A sztárok közt is vannak, akik képtelenek lemondani a szexről, sokaknak a házassága is ráment a szexfüggőségre, a kalandok hajkurászására. De mi is ez a függőség pontosan, mik a tünetei, hogy kezelik, és kik azok a hírességek, akik nem bírják kontrollálni vágyaikat?

Mostanában több, szexuális zaklatással kapcsolatos ügyről lehet olvasni itthon és külföldön egyaránt. Az alábbi cikk nem a túlkapásokról, erőszakos nyomulásról és megalázott nőkről szól, hanem olyan színészekről, akik bevallották, hogy szexfüggők, és emiatt sokszor szenvedtek is, terápiát, rehabot is vállaltak.

Nem csak azokat nevezik szexfüggőnek, akik álllandóan, újabb és újabb testi együttlétre vágynak, a kényszeres maszturbálók is ide tartoznak. Ez a függőség az addiktív viselkedészavarok közé tartozik, kényszert és függőséget jelent: csillapíthatatlan szexuális vágyat, ami kontrollálatlan reakciókhoz vezet.

Lehet kezelni, de teljesen kigyógyulni nem

A szexfüggőség pszichológiai szempontból megközelítve akár valamiféle mentális zavar tünete is lehet: ilyen a kényszerbetegség, de akár a pszichopátia is. A tünetek közt szerepel a kényszerzavar, a kötődési képtelenség, a gyors partnerváltás, a kapcsolódási képtelenség, a kényszeres szex és az állandó kielégülés hajszolása. Az érintettek mindenkit meg akarnak kapni, de csak a szexuális aktus erejéig, de élhetnek párkapcsolatban is a szexfüggők: ez esetben ugyancsak jellemző rájuk az, hogy nem partnerüket akarják megkapni, hanem mást, tehát hűtlenek.

A kezelés megegyezik a többi függőség kezelésével, azaz lehet pszichoterápia és gyógyszeres kezelés, illetve a kettő kombinációja is - az érintettek azonban gyógyultnak nem nevezhetők, csak tünetmentessé válhatnak. A többségnek sikerül tünetmentessé válni a terápia hatására, bár ha a háttérben valamilyen pszichopátia áll, akkor a helyzet nehezebb: ilyenkor biztosan sok évi munkára van szükség a lelki sérülések felszámolásához.

Nézzünk pár hírességet, akinek gondja volt ilyen téren, és nem bírt leállni egy időben!

David Duchovny

Házassága szexfüggősége miatt ment tönkre, a Kaliforgia sztárja 1997 és 2014 között volt Téa Leoni színésznő férje, két gyermekük is született. A kapcsolatnak a színész hűtlensége vetett véget: kiderült, hogy szexfüggő, és már évek óta sorozatosan csalta a feleségét.

Az asszony állítólag ultimátumot adott Duchovnynak, hogy azonnal kezdjen el egy terápiát, különben elhagyja. A színész többször hangoztatta a nyilvánosság előtt, hogy nem volt szó megcsalásról, szenvedélybetegsége kimerült az internetespornó-függésben, ez azonban vélhetően nem volt igaz, ugyanis a válás mellett döntöttek.

Érdekesség, hogy a színész a Kaliforgia című sorozatban épp egy ilyen hedonista, szexmániás (és amúgy piás, drogos) karakter alakított éveken át, meggyőző hitelességgel. Hank Moody lehet, hogy nem is sokban különbözött Duchovnytól.

Charlie Sheen

2015-ben jelentette be, hogy HIV-pozitív, korábban három házasságát is tönkretette a félrelépéseivel. Sosem tagadta, hogy szexmániás, saját állítása szerint összesen több mint ötezer nővel volt együtt - egy részüknek fizetett is az aktusokért. Állítólag annyira áhította a szexet, hogy szatyornyi pornómagazinnal járt még a forgatásokra is.

Betegsége hírét a színész volt feleségével, Denise Richardsszal osztotta meg először, ő biztosan egészséges, Sheen a válásuk után fertőződhetett meg. A férfi azóta többeknek fizetett, hogy ne beszéljenek a nyilvánosság előtt a betegségéről, de megkönnyebbült, mióta nyilvánosan is felvállalta.

Pornószínésznőkel, modellekkel is tartott többnapos bulit, sok kokainnal - el lehet képzelni, mi ment ott.

Jesse James

2010 márciusában több nő is azzal állt elő, hogy viszonya volt Sandra Bullock férjével, a realitytévé-sztár Jesse Jamesszel. Habár a férfi azt állította, ezek az afférok mindössze szexfüggőségének tünetei, kiderült, hogy Michelle McGee tetoválóművésszel 11 hónapig tartott titkos kapcsolata - a páros útjai a megcsalás miatt elváltak.

A férfi a válás után sem változott meg, összejött Kat von D-vel, akivel 2011 januárjában el is jegyezték egymást. Aztán még azon az őszön felbontották az eljegyzést, mivel a színésznő megtudta, hogy James megcsalta... nem kevesebb, mint 19 nővel.

Colin Farrell

Az ír színész nehezen tud nemet mondani, kalandozásaiból két gyermeke született, de egyikük édesanyjával sem él együtt. Ismertebb nőkkel is összeszűrte a levet, állítólag Britney Spears, Demi Moore, Lindsay Lohan, Angelina Jolie és Paris Hilton is a partnerei voltak, ezen kívül egy szexvideóval is büszkélkedhet, amit Nicole Narain Playboy-modell készített róla - egyébként ő is nyíltan vállalja szexfüggőségét, korábban arról beszélt, hogy képtelen leállni az önkielégítéssel.

A legmeredekebb infó a sztárral kapcsolatban mégis az, hogy állítása szerint a színésznő életének utolsó éveiben még az idős Elizabeth Taylort is meghódította.

Van még pár meredek sztori, lapozzon a 2. oldalra!