Új műsort kapott Erdélyi Mónika

A Cukrászok után Erdélyi Mónika újabb gasztronómiai műsort kapott a Chili TV-n: az október 23-án induló Süti suli Mónikával epizódjaiban neves cukrászok és bloggerek érkeznek a stúdióba, hogy a műsorvezetővel közösen tanítsák sütni a nézőket.

Erdélyi Mónika és szakértő vendégei minden epizódban egy-egy sütemény elkészítését mutatja be a Süti suli Mónikával című műsorban.