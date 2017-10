Feltámad a magyarok egyik kedvenc sorozata

Ezúttal a Magnumot vették elő, 2018-ban jöhetnek új részek.

Az elmúlt években egymást érték a reboot-sorozatok, elővették a Knight Ridert, a Charlie angyalait, a MacGyvert, többek között. Ez a láz nem csillapodik, most újabb klasszikus került elő, ugyanis a Variety híre szerint a Magnum a következő a listán. A CBS a megrendelő, Peter Lenkov pedig az író és a producer – ő felel a feltámasztott Hawaii Five-O és MacGyver sorozatokért.

1980-ban kezdődtek a Hawaiin éldegélő magánnyomozó kalandjai. A központi figurát nemcsak azért irigyeltük annak idején, mert soha nem kellett havat lapátolnia, de azért is, mert egy barátja jóvoltából luxusvillában lakott, és a legmenőbb sportkocsival járt – ugyanakkor nem dolgozta halálra magát, csupán néha egy kis lövöldözést kellett elviselnie.

A sorozat világszerte ismertté tette a Magnumot játszó Tom Sellecket,aki később a Jóbarátok-ban is feltűnt Monica egyik pasijaként. Később komolyabb szerepet kapott a Las Vegas, a Jogi játszmák, a The Closer és a Zsaruvércímű sorozatokban is.

2016-ban már előkerült

Egy éve az ABC egy olyan szériát fejlesztett, amelyben Magnum lányáé lett volna a főszerep. A sztori szerint Lily „Tommy" Magnum visszatérne szülőföldjére, Hawaiira, hogy ott apja örökébe lépjen, és folytassa magánnyomozói munkáját.

A 2016-os Magnum forgatókönyvírója és executive producere John Rogers volt, akit a Transformers című nagyjátékfilm, továbbá a Lépéselőnyben és A titkok könyvtára című sorozatok írójaként ismerhetünk. Executive producerként Eva Longoria is részt vett a projektben. Az tehát folytatás lett volna (de nem hallottunk róla egy éve), a mostani viszont reboot.

Az eredeti amerikai krimi-sorozat, amely 162 epizódból állt, 1980 és 1988 között készült, alkotói Donald P. Bellisario és Glen A. Larson voltak.