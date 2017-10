Sokat fog röhögni a külföldön szerencsétlenkedő magyar celebeken

Ambrus Attila ritkán szól, de akkor fanyar humorral kommentálgat, Németh Lajos képes eltűnni a legfontosabb pillanatban, a népies, egyszerű Cseke Katinka pedig remek ellensúlya az urbánus, arisztokrata felmenőkkel rendelkező Pallavicini Zitának. Megnéztük az Ázsia Expressz első részét, és igen jól szórakoztunk.

Sajtóvetítésen láthatta pár újságíró és fotós az Ázsia Expressz már elkészült, megvágott első részét, jóval a november 7-i premier előtt. A moziteremben nemcsak a meghívott szereplők szórakoztak remekül a megvágott anyagon és Muri Enikő vagy Cseke Katinka bekiabálásain, hanem a sajtómunkások is: színes, tarka csapat vágott neki az ötezer kilométeres útnak, és ebből egy ügyes nyitóadást raktak össze.

Van ugyanis valami báj, kétségtelen humorfaktor abban, amikor nyelveket nem, vagy alig beszélő magyar emberek csetlenek-botlanak egy nyelveket nem, vagy alig beszélő, teljesen idegen, innen nézve fura kultúrában (biztos van, akinek ez lesújtó vagy szomorú, de ha nem velünk történik, hanem hazai tévésztárokkal, akkor inkább komikus).

Az utazós reality első részeiben Vietnam a helyszín, méghozzá két kisváros, ahol nemhogy magyarul, de angolul sem tudnak a helyiek, így a hazai celebek kézzel-lábbal mutogatva, kétségbeesetten gesztikulálva, hadonászva igyekeznek megértetni magukat, általában igen csekély sikerrel. De mit várjunk, ha a célállomást, a Ha Long-öblöt is Balongnak mondják, miközben izgatottan hadonásznak az autópálya szélén, hatalmas, piros hátizsák alatt izzadva?

Számos vicces szituáció, snitt, beszólás teszi élvezhetővé az első epizódot, pedig a legtöbb szereplő csak önmagát adja, de egy tökéletesen ismeretlen közegben. Amikor Németh Lajos, mint egy joviális magyar nagyapó elvész egy vietnami vonatállomáson, és Gaál Noémi kétségbeesett „Laaajos, Laaajos!” kiáltásaitól zeng percekig a csarnok, amikor Ambrus Attila a bankrablós múltját emlegeti, fanyar öniróniával, amikor egyik-másik szereplő csekély angoltudással igyekszik kommunikálni a végtelen zavarában csak vigyorogni tudó sofőrrel, vagy megpróbál halat eladni a tenger melletti lepusztult vásárcsarnokban, az megmosolyogtató, de néhol tényleg nevetésre ingerlő. (A hazai tévézők amúgy is szeretik a celebeket kiszolgáltatott helyzetben látni, erre példa az Ezek megőrültek vagy a Celeb vagyok sikere).

Lesz dráma, de az eleje csak humoros

A reality ugyan emlékeztetheti a magyar nézőt az Amazing Race-re (ami viszont nagy magyar csatornán nem ment, viszont az AXN-en igen), de itt feszült pillanatok, nagy drámák helyett a poénok lesznek túlsúlyban, legalábbis az elején. Később nyilván lesznek női szereplők, akik később sírnak egy sort a család távolléte, a nélkülözés, az éhség, a honvágy miatt, bizonyára lesznek viták, ordibálások és duzzogva elvonuló felek, de az eleje csak egy szórakoztató valóságshow, számos vicces pillanattal. Nem akar nevelni, nincs jelentősebb üzenete, csak egyszerűen vicces.

Az utazó csapatban ott van Berki Krisztián (aki eddig szerette, az nyilván nézi, aki nem, az nem most fogja megszeretni, mert itt is ugyanaz az egoista nagyarc), Ambrus Attila (jó választásnak tűnt), Cseke Katinka (mint a nép egyszerű gyermeke, aki önmagát a grófnő mellett lévő parasztlánynak titulálta) és Pallavicini Zita (kis arisztokratikus távolságtartással, a harsány, extrovertált Cseke utastársa). Egy csapatban van Fésűs Nelly, Muri Enikő, ugyanakkor Gaál Noémi párja Németh Lajos lett. Lesz egy családi csapat, a színész R. Kárpáti Péter és a modell, sorozatszereplő Kárpáti Rebeka alkotják.

Két fiatal szerelmespár is útnak indult, Kulcsár Edina és Csuti, Megyeri Csilla és Molnár Zsolt is esélyt kap arra, hogy megtudja, milyen jellem is a párja, amikor kiszakad a kényelmes, hazai közegéből, amikor 40 fokban órákat kell baktatni a forró aszfalton, mikor csirkékkel teli kalitkákkal megpakolt motorok előzgetik őket, türelmetlen dudaszót hallatva, vagy épp megpakolva rohan, és hasra esik egy szutykos trágyalével teli pocsolyában.

Négy ország, tizennégy versenyző

A TV2 utazós realityje keddtől szombatig 19 órától lesz látható. A párosokat Vietnamon, Laoszon, Kambodzsán és Thaiföldön keresztül nagy létszámú nemzetközi stáb követte, hogy a nézők egyetlen fontos pillanatról se maradjanak le. Minden páros mellett ott dolgozott egész nap egy operatőr, aki velük volt a helyi, rozoga buszon, az imbolygó lélekvesztőn, a rizsföldek mellett nyikorogva száguldó teherautón, egyszóval bárhol, ahová vetette a sorsa a celebpárost.

A hazai hírességeknek napi egy dollárból kell eljutniuk egyik pontból a másikba, de közben különféle feladatok színesítik a küldetést, és bónuszjátékok is vannak, már a célban. A legtöbbször stoppal tették meg a távot, és helyiek szegényes lakásaiban húzták meg magukat, hálózsákban, a motyóval a fejük alatt párnaképp. Ha volt egy-két szabadnap, akkor helyi panzióban szunyókálhattak egyet, de ott is annyi volt csak a luxus, hogy nem a konyhában vagy az előszoba linóleumán, hanem ágyban alhattak, és le lehetett húzni a vécét, azaz volt folyóvíz.

A műsorvezető, aki megtette velük az 5 ezer kilométert, Ördög Nóra volt (nyilván valamivel nívósabb szállásokon pihenhetett), ő itt mesélt az Origónak a többhetes délkelet-ázsiai forgatásról.