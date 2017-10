Bemutatták az év legmegosztóbb tévéműsorát

Egy hétig muszlimként élt egy keresztény nő, erről készült a My Week as a Muslim című dokumentumfilm.

Nagy valószínűséggel az év legmegosztóbb dokuját készítette el a brit Channel 4 csatorna, a My Week as a Muslim ugyanis azt mutatja be, hogy egy keresztény nő hogyan él egy hétig egy muszlim közösségben, felvéve a helyi szokásokat.

A Katie nevű nőt el is maszkírozták a tökéletes hatás érdekében, hogy a kívülállók számára is muszlimnak tűnjön, így éldegélt az Alvi családdal:

A nő azt mondta, a műsor előtt dühös volt a muszlim közösségre, de a velük való együttélés során rá kellett jönnie, hogy a dolgok nem csupán feketék vagy fehérek lehetnek.

A forgatás során akadtak azért nehéz pillanatai, főleg, hogy közben történt a 22 emberéletet követelő manchesteri terrortámadás is, ez után nem volt könnyű a szerepében maradnia. Íme, a film előzetese: