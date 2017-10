A felnőtteké az idei Fölszállott a páva

Területi válogatókkal indul pénteken a Fölszállott a páva 5. évada, amelyet a Hagyomány összeköt! mottóval ezúttal felnőttek számára rendeznek meg. Több mint ezren álltak ismét a zsűri elé.

Október 27-én 20:25-től a szarvasi, 21 órától pedig a fővárosi területi válogatóról készült filmeket tekinthetik meg a Duna Televízió nézői. Az MTVA és a Hagyományok Háza közös műsorában továbbra is 4 kategóriában állnak a zsűri elé: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncos párok; néptáncegyüttesek.

A Fölszállott a páva a teljes Kárpát-medencét képviselve, összesen hat területi válogatóval számol be az élő adásokat megelőző küzdelmekről, a filmek végén pedig kiderül, hogy kik a továbbjutók.

November 17-től az élőben sugárzott elődöntők következnek, a középdöntőket december 15-én és 22-én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a 4 kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját. Az idei széria újdonsága, hogy a mediaklikk.hu/pava oldalon az összes jelentkező produkcióját megtekinthetik az érdeklődők.

A Fölszállott a páva zsűrijének elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatér a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is.

Berecz István, aki az első évadból győztesen távozott, a gyermekek számára kiírt évadokban pedig zsűritagként vett részt a Fölszállott a pávában, most Kacsó Hanga Borbálával az ötödik évad promóciós kampányát segíti. A Fölszállott a páva műsorvezetői ezúttal is Novák Péter és Morvai Noémi lesznek.