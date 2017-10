Bochkor Gábort megviselte a haláláról szóló álhír

Várkonyi Andrea közösségi oldalán fakadt ki, miután eljutottak hozzá a férje halálhíréről szóló pletykák. A műsorvezetőnek borzasztó érzés volt elolvasnia az álhírt, szerinte a bulvársajtónak tabuként kellene kezelnie a születést és a halált, bárkiről is van szó.

Várkonyi Andrea úgy szembesült az álhírrel, hogy ismeretlenek kezdtek neki írni közösségi oldalán, majd valaki elküldte neki a linket, ahol Bochkor Gábor halálhíre szerepelt. „Az is szerepelt benne, hogy összeesett az otthonában, mentővel kórházba szállították, de nem tudták megmenteni. Borzasztó volt, nem is értettem az egészet elsőre. Aztán halmozódott, nem csak ismeretlenek, hanem családi ismerősök is írtak. Gyorsan kapcsoltak, mert nyilván tőlem tudnák, hogy van valami, de elsőre sokkot kaptak” - mondta a Mokkában.

Bochkor azt mesélte neki, hogy a rádió oldalát is ellepték az álhírre érkező reakciók, több hallgató zokogta végig a hétvégét. Várkonyi rettenetesen felháborítónak tartja, hogy a bulvársajtó ilyennel foglalkozik, szerinte két dolgot tabuként kellene kezelniük, akármilyen híres emberről is van szó, ezek pedig a születés és a halál.

„Ezzel nincs vicc, ezzel mindenkit békén kell hagyni. Ezt a két dolgot tabuként kell kezelni, én azt gondolom. Itt a Nóri, aki hallotta az egészet, és nem értette. Folyton azt kérdezte, hogy ki az a hülye, aki ezt terjesztette apáról, és miért” - mondta.

Férjét megviselték a történtek, de lépéseket nem terveznek az ügyben, az oldalról azóta eltűnt az álhír.

„Mikor először mondtam neki, próbáltam lazán, finoman. Tegnap, mikor hazajött a rádióból, kérdeztem tőle, hogy, na, örültek a hallgatók, hogy hallanak? Erre azt mondta, hogy ne tudd meg, ez egyáltalán nem volt vicces” - mondta.