Különleges kommandó, gyilkos szolgálólány - tíz új sorozat novemberre

Visszatér a különleges kommandó, egy szolgálólány megöli a munkaadóját, egy férfi halálos betegséget színlel, miközben Spike Lee és a Szívek szállodája alkotója is új projekttel jelentkezik. A nagyobb amerikai és brit csatornák a legtöbb patront már ellőtték szeptemberben és októberben, de azért novemberben is találkozhatunk érdekes kezdeményezésekkel a tévében – ezek közül ajánlunk most tízet!

S.W.A.T.

Bemutató: november 2., CBS

Történet: Az 1975-ös sorozat, illetve az alapján készült 2003-as film, a S.W.A.T. – Különleges kommandó újabb remake-je. Egy Los Angelesben ténykedő elit osztagról szól, akiknek az a feladatuk, hogy megoldják a városban a legdurvább bűnügyeket.

Szereplők: A főszereplő, az abszolút húzónév a Gyilkos elmék Derek Morganja, Shemar Moore, de többek között Stephanie Sigman és Kenny Johnson is benne van.

Készítők: Shemar Moore executive producerként is közreműködik, ahogyan Shawn Ryan (Kemény zsaruk) és Aaron Rahsaan Thomas (New York-i helyszínelők) is.

Alias Grace

Bemutató: november 3., Netflix

Történet: A minisorozat egy megtörtént esetet, az 1800-as évek egyik nem tisztázott kettős gyilkosságát meséli el, a cím egy Grace Marks nevű ír szolgálólányra utal, aki állítólag meggyilkolta munkaadóját és főbérlőjét is.

Szereplők: A szolgálólányt a 11.22.63-ban is látott Sarah Gadon játssza, de a True Blood főszereplője, Anna Paquin is megjelenik, akárcsak Zachary Levi vagy az inkább rendezőként ismert David Cronenberg.

Készítők: A történetet A szolgálólány meséjé-t is jegyző Margaret Atwood már 1996-ban megírta regény formájában, ezt vitte át a képernyőre a Váratlan utazás egykori gyerekszínésze, Sarah Polley, aki időközben átnyergelt a rendezésre.

Damnation

Bemutató: november 7., USA Network

Történet: Eposz a harmincas évek Amerikájának "titkos történelméről", a pénzmogulok és az elnyomottak közti harcról, ahol a munkások felkelését vezető prédikátornak és a sztrájktörők vezérének közös múltja van – ami ráadásul igen mocskos.

Szereplők: A papot Killian Scott (Kálvária), ellenfelét Logan Marshall-Green (Traveler – Az utolsó vakáció, Préda) játssza.

Készítők: Tony Tost, neki ez a második sorozata a Longmire után.

Sick Note

Bemutató: november 7., Sky One

Történet: Egy férfinél halálos betegséget diagnosztizálnak, csak később derül ki, hogy tévesen – addigra viszont rájön, hogy mindenki sokkal jobban bánik vele, ha azt hiszi róla, hogy hamarosan meg fog halni, ezért magában tartja az igazságot.

Szereplők: A főszerepet a Harry Potter-filmek Ron Weasley-je, Rupert Grint kapta, de amúgy is impozáns a szereplőgárda, Lindsay Lohan, Don Johnson és Nick Frost is feltűnik.

Készítők: Nat Saunders és James Serafinowicz, akik közül előbbi a Majmold a muffot! című sorozattal kezdte a tévés karrierjét, utóbbi pedig a Mark Steel magánórái-n dolgozott hosszabban.

The Punisher

Bemutató: november 17., Netflix

Történet: A Netflix tovább bővíti a Marvel tévés univerzumát, legújabb képregényes eresztése, a The Defenders után elindítja a The Punisher-t is. A történet középpontjában a Daredevil-ben már látott Frank Castle áll, aki családja meggyilkolása után magányos igazságosztóként, a Megtorlóként irtja a gonoszokat.

Szereplők: Akárcsak a Daredevil-ben, a Megtorlót itt is Jon Bernthal alakítja, őt újabban A könyvelő-ben és a Baby Driver-ben is láthattuk.

Készítők: Steve Lightfoot, aki korábban olyan sorozatokba segített be, mint a Hannibal vagy a Narcos.

