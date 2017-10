Meghalt Robert Guillaume színész

Meghalt Robert Guillaume amerikai színész, akit közel 100 filmben és sorozatban láthattunk.

89 éves korában meghalt Robert Guillaume, prosztatarákjának szövődményei végeztek vele Los Angeles-i otthonában.

A színészt az IMDb szerint összesen 98 filmben és sorozatban láthattuk 1966 és 2013 között, legismertebb szerepe a Benson című szitkom címszerepe volt. A széria a Soap spin-offjaként indult 1979-ben, végül hét évadot megért, Guillaume-nak pedig egy Emmy-díjat és további négy jelölést hozott.

A színész már a Soap-ért is megkapta az Emmyt, a Benson-ért pedig Golden Globe-ra is jelölték három alkalommal. Emellett egy Grammy-díjjal is büszkélkedhetett, Az oroszlánkirály-ban ugyanis ő volt Rafiki hangja, a filmhez kapcsolódó kiadvány pedig a legjobb gyerekeknek szóló prózai album lett 1995-ben.

Guillaume a Timon és Pumbaa című rajzfilmsorozatban is szinkronizálta Rafikit, de később, az Esti meccsek-ben még láthattuk is hosszabban a képernyőn, 2008-ban pedig még a Helyszínelők egyik epizódjában is szerepelt.