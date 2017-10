Halálos fenyegetést kapott a sorozatszínész

A The Walking Dead színészei közül többen kaptak már halálos fenyegetéseket, legutóbb a Dwightot alakító Austin Amelio mesélt.

Mint arról korábban beszámoltunk, a The Walking Dead stábjából Seth Gilliamnek 13 éves srácok írogattak, Josh McDermitt pedig a fenyegető üzenetek miatt hagyta ott a közösségi médiát – most Austin Amelio is beszámolt a népszerűség árnyoldaláról.

Karaktere, Dwight a hatodik évadban szerzett rengeteg rossz pontot a rajongóknál, amikor is meglőtte a közönségkedvenc Darylt. Onnantól kezdve halálos fenyegetéseket is kapott bőven, volt olyan, aki azt ígérte neki, hogy rágyújtja a házát – mesélte a színész a TV Guide-nak.

Amelio igyekezett emlékeztetni a rajongókat arra, hogy ő nem egyenlő az általa játszott figurával: "Austin vagyok, jó fej vagyok. Dwight pedig egy f*sz" – mondta.

Hozzátette, hogy a The Walking Dead hihetetlen módon megmozgatja a nézőket, de szerencsére a többség pozitív módon áll a negatív karaktereket játszó színészekhez is, Amelio is rengeteg szeretetet kap az utcán, sokan dicsérik a munkáját.