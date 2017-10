A rúdtánc-fitness sikereiről ismert Pirner Alma megfogadta, hogy körbespárgázza a világot, most újabb állomáson mutatta be hajlékonyságát: Srí Lankán pózol egy szál bikiniben. "Csak azért, mert már olyan sokan hiányoltátok a 'spárgázz a világ körül' legújabb gyöngyszemét! Nos, a felső kép a végeredmény. Az alsóhoz a hosszú-hosszú előkészület kellett, míg ez sikerült!" - írta a kép mellé, melyen kisfia is felbukkan.