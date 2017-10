Gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjei: Pindúr pandúrok

Egymást gyepáló macska és egér, kigyúrt, szőke nőcsábász mindent tudó bagolydoktor és időutazó szamuráj. Többek között ők ültettek sokakat a tévéképernyő elé a 90-es és 2000-es években, a rajzfilmkorszak csúcsán, amikor még nem a CGI uralta a mesepiacot. Cikksorozatunkban ezeket a kultikus rajzfilmsorozatokat idézzük fel. Ezúttal a világmegmentő szuperlányok vannak soron: Pindúr pandúrok.

Akárcsak az élőszereplős filmek, úgy a rajzfilmek és mesék világában is sokáig a férfiak voltak egyeduralkodók: Amerika kapitány, Batman, Scooby-Doo, Frédi és Béni és még sorolhatnánk. Világos volt, hogy ez hosszú távon nem maradhat így: a várva várt női főszereplők és akcióhősök eljövetele Wonder Womannel és Xénával szerencsére nem állt meg, átterjedt a rajzfilmiparra is, hiszen az ezredforduló előtt megérkezett a három szuperlányról szóló, hatalmas sikerű rajzfilmsorozat, a Pindúr pandúrok, amivel egyszerre helyezték új síkra a gyerekhős-ábrázolást, és vonták be a lányokat a szuperhősök világába.

A sorozat főhősei a három, szupererővel bíró Pindúr pandúr, akiket Utónium professzor teremtett. A feltaláló só, cukor és egyéb összetevőkből („minden, mi jó") próbálta megteremteni a tökéletes kislányokat. Ám véletlenül az X-vegyszer is beleömlött az elegybe, ez eredményezi a lányok képességeit. Egy részből kiderül, hogy Mohó Jojó, az agyas csimpánz, aki egykor a professzor segédje volt, meglökte a professzort - így tette hozzá ezt az alkotóelemet is a keverékébe.

Sziporka a rózsaszín szemű, rózsaszín ruhájú, vörös hajú, piros masnit viselő kislány. Ő a csapat vezetője. Általában ő veszi fel a forródrótos játék telefont, amin a városuk, Bogárfalva polgármestere, a Bogármester hívja fel őket vészhelyzet esetén, ha a várost gonosztevők vagy szörnyek támadják meg. Sokszor Sziporkának jutnak eszébe a jó ötletek és a nagy tervek. A túlzott okoskodása miatt szokták bántani.

Puszedli világoskék ruhájú, világoskék szemű, szőke hajú, igazi kislány, a szó néha rossz értelmében. Szeret csinos lenni, sokszor ragaszkodik a szeretethez, a sajnálathoz. Csuporka, a pandúrok legerősebb tagja a világoszöld szemű, világoszöld ruhájú, fekete hajú kislány. Teljes ellentéte Puszedlinek: harcias, nem kedveli a kislányos dolgokat, szeret verekedni.

Mindenkinek volt egy kedvence

A három pandúr gyakorlatilag leképezte a 8-12 éves kislányok nézőtáborát, így azok bármelyikkel tudtak azonosulni, hiszen megvan köztük a csapatvezető, a cuki kislány és a tökös csaj archetípusa is. Őket nézve pedig a lányok már gyerekkorukban láthattak olyan magatartásmintát, amely az énképükre és a később kifejlődő nőiességükre pozitív hatást gyakorolt: őszinteség, tudatosság, bátorság, bajtársiasság.

Ugyanakkor véletlenül sem mondanánk, hogy a Pindúr pandúrok lánymese volt, mert bizony a kisfiúknak is élvezet volt nézni, különösen a Bogárfalvára támadó gonoszok miatt, akiket persze a pandúrok rendre legyőznek. Hiszen mit ér a hős főgonosz nélkül? Mohó Jojó, Ő, az Amőbanda és még sokan mások gondoskodtak róla, hogy minden epizód izgalmas, látványos és emlékezetes legyen, akár hosszú évek távlatából is.

Egyszerre sci-fi, akció, kaland

A Pindúr pandúrok 1998-tól 2005-ig futott, és a későbbi Fosterék háza képzeletbeli barátoknak megalkotója, Craig McCracken készített, és 2001-ig a Hanna-Barbera, azután a Cartoon Network Studios rendezett. A sorozatban Craig volt osztálytársa, a Szamuráj Jacket és a Dexter laboratóriumát megalkotó Genndy Tartakovsky is közreműködött.

Műfaját tekintve egyébként számos zsánerbe sorolható: egyszerre akciófilm-sorozat, kalandfilmsorozat, filmvígjáték-sorozat, filmdráma-sorozat, fantasy filmsorozat és sci-fi filmsorozat. A rajzfilmet Amerikában és Magyarországon egyaránt a rajzfilmekre szakosodott Cartoon Network sugározta. Magyarországon a TV2 is adta a TV2 Matiné műsorblokk után, és az RTL Klub is vetítette a Jó reggelt, skacok! című műsorblokkban.

Később a TV Tokyo a Cartoon Networkkel közösen készített egy spin-off-animesorozatot is, a Demasita! Powerpuff Girls Z címűt. A Pindúr pandúrok 2016-ban új sorozatban tért vissza, idén pedig egy sokakat megosztó negyedik pandúrral, a színes bőrű, kék hajú Bliss-szel bővült a csapat.

Végezetül mindenkinek ajánljuk a sorozat főcímdalát a zseniális Christian Bale előadásában.