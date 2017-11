Így kapták meg híres szerepüket a legnagyobb tévésztárok

A ma már jól ismert, profi színészek is voltak valaha kezdők, nekik is ugyanúgy meg kellett küzdeniük a válogatókon egy-egy szerepért, mint a mai fiataloknak. Visszanézve viccesek vagy meglepőek is tudnak lenni a castingokon készült videók, ezek közül mutatunk be párat – nézze meg a flegma Hugh Laurie-t, a Breaking Bad őrült színészét vagy a Trónok harca kamaszlányait, amint azért a szerepért dolgoznak, amivel aztán világszerte ismertté váltak.