Mit csinálnak most a Megasztár elfeledett énekesei?

Tizennégy éve indult az első Megasztár, akkor lépett először színpadra Tóth Vera, Gáspár Laci és Oláh Ibolya, a tizenkét döntős nagy részéről máig hallani, de sokan vannak, akik eltűntek az elmúlt években. A nagy siker miatt egy évvel később elindította a TV2 a második szériát, ott fedezték fel többek közt Caramelt, Tóth Gabit és Palcsó Tamást is, de a mezőny egy része szintén eltűnt már a nagy nyilvánosság elől. Tudja, mi lett Nagy Edmonddal, mit csinál most Pflum Orsolya? Összeszedtük, mi lett az első két évad énekeseivel.

2003 őszén indult és 2004 tavaszán ért véget a TV2-n a Megasztár első évadja, a szériát Tóth Vera nyerte, őt követte a második helyen Oláh Ibolya és a harmadikon Gáspár Laci. A mezőnynek nagyjából a fele futott be, máig népszerű és aktív Dér Heni, Mujahid Zoli és Galambos Dorina, hat énekesről viszont nem sokat tudni.

Nézzük, mi lett velük!

Kandech Evelyne a negyedik lett a tehetségkutatóban, de hosszú ideje nem hallani róla. Néhány éve arról mesélt a lapoknak, hogy öt zenekarban is énekel, de a megélhetéshez pluszmunkát is kell vállalnia, így egy kocsmában pultozik. A Megasztár után bébiszitterként is dolgozott, belekóstolt a színészetbe, zenés darabokkal lépett színpadra, majd az óvónőképző főiskolát is elkezdte. Gyermeklemeze Buli Suli címen jelent meg. Sokévnyi kihagyás után 2017 elején vállalt kisebb tévés szereplést, a Sikítófrászban tűnt fel.

Schmidt Vera a műsor után nem sokkal zenekart alapított, és a megasztáros csapattal is járta az országot. Jamie Winchester és Hrutka Róbert segítségével készítette el debütáló lemezét, mely 2005-ben jelent meg Nézhetnélek címmel. Egy ideje eltűnt a nagy nyilvánosság elől, kisebb zenés esteken azonban egy szál gitárral még megfordul. 2009 környékén született első gyermeke, Bendegúz, ma már három fiú édesanyja.

Nagy Edmond a hatodik helyen végzett, az éneklést azóta sem adta fel. Tavaly egy interjúban arról mesélt, hogy két lemeze jelent meg, akkor készítette a harmadikat. A zene mellett a másik fontos dolog az életében a család, közel hét éve találta meg párját, ikreik lassan ötévesek lesznek, és van egy harmadik kisfiuk is.

Szabó Leslie-nek a Megasztár előtt átlagosan 180 fellépése volt évente, ahol túlnyomó többségben egyedül, egy szál gitárral játszott, leginkább a saját szerzeményeit. Mikor jelentkezett a műsorba, már ismert volt dalszerzőként, ő írta meg a Búcsúdal szövegét. Kiesése után is aktívan zenélt tovább, és így tesz a mai napig is.

2008 az énekes számára az évfordulók éve volt: 40 éves lett, és közel 20 éve volt ekkor már a színpadon, dalszerzőként és énekes zenészként. Ezt a születésnapot az A38-as hajón ünnepelte, egy hatalmas koncerttel, kétféle felállású és hangzású zenekarával, és sok kollégája közreműködésével. 2014-ben és 2016-ban is próbálkozott kijutni az Eurovíziós Dalfesztiválra, tavaly újabb klippel jelentkezett, amely új albumának címadó dalához, a Jó borhoz készült.

Scmidt Barbara gyorsan eltűnt a show után, de az éneklést nem adta fel, legutóbb 2014-ben mesélt arról röviden, hogy egy rendezvényzenekarban énekel, amit nagyon szeret. Az énekesnő a Pécsi Tudományegyetemen tanult, a legutolsó infók szerint óvodapedagógus munkakörben dolgozik.

Aczél Gergő táncművészként érkezett a műsorba, hogy megmutassa, az énekléshez is van tehetsége. A dunaújvárosi srác a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett, és már a Megasztárt megelőzően is a művészvilágban mozgott. Jelenleg az Operettszínház munkatársa, A Notre Dame-i toronyőr, a Jövőre, Veled, Itt!, és a Nők az idegösszeomlás szélén című darabokban is látható. Az énekes három gyermek édesapja, legnagyobb fia a Bende, ikerfiai pedig a Fülöp és Mátyás nevet kapták.

