Iszak Eszter: Máig van bennem egy furcsa kettősség

2017 a változások éve volt Iszak Eszter életében. Elköszönt attól a tévétől, ahol életének egyharmadát töltötte, saját ruhamárkát indított, kerek születésnapot is ünnepel. Azt mondja, most érzi igazán felnőttnek magát, bár soha nem volt védőháló az életében. Egyedül szögel, kalapál és csinosítgatja az új lakást, miközben esténként pszichológia-előadásokra jár, mert azzal is van még terve.