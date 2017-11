Kovács Patrícia: Egy kapcsolatban lehetnek buktatók, nem a kor számít

A hamarosan induló Korhatáros szerelem főszereplője szerint nem azon múlnak az érzelmek, hogy ki hány éves, működhet egy kapcsolat akár 15 évnyi különbséggel is. Nyáron nem sokat pihent, de az ősze sem lazább: a színésznővel még augusztusban, a forgatáson beszélgettünk.

Hamarosan a képernyőn lesz a Korhatáros szerelem heti sorozat Kovács Patríciával, Kamarás Ivánnal, Dobó Katával, Bánsági Ildikóval, Kovács Tamással, Cserpes Laurával többek közt. Nyár vége felé, egy óbudai kertes házban néztük meg a stáb munkáját (erről itt olvashat bővebben), ahol a főszereplővel is váltottunk pár szót egy forgatási szünetben.

Milyen ez a karakter?

Mindig kicsit zavarban vagyok, amikor egy film vagy színdarab előtt megkérdik, milyen a figura, ugyanis úgy érzem, hogy kevesek a szavak. Meg kell nézni, és akkor kiderül, hogy én milyennek látom... de annyit címszavakban mondhatok, hogy egy szimpatikus, vagány, nőies, szerethető nő, akinek minden olyan tépelődése megvan, ami ma egy negyvenéves nőnek meg lehet a gyerekeivel, a volt férjével, az anyósával. Remélem, hogy a nézők is azt fogják gondolni, hogy Eszter esszenciálisan megjelenít valamit, egy helyzetet, ami nagyon sok mindenkit foglalkoztat. Akkor jó ez, ha úgy játszom, hogy a néző a sorozat nézése közben bólogasson, hogy „igen, ez tényleg velem is megtörtént". Nem egy szélsőséges karakter, és a forgatókönyv és a rendezői koncepció is akarta, hogy hasonlítson rám, hogy a lehető legkomfortosabban érezzem magam ezzel a karakterrel.

A figura egy nála 15 évvel fiatalabb sráccal jön össze. Önnél működne ekkora korkülönbség a való életben így, hogy ön az idősebb?

Szerintem a szerelemnek se kora, se neme nincs. Vagy van szerelem, vagy nincs. Engem ez a kérdés nem foglalkoztat. Egy kapcsolatnak egyébként is lehetnek buktatói, és nem azon múlik, hogy ki hány éves. Az egész sorozat arról szól ebben az esetben, hogy bármennyire is extrém, bármennyire is úgy tűnik, hogy kivitelezhetetlennek tűnik ez a kapcsolat, ez a két ember megpróbálja. Valahogy megpróbálják lenyomni a rokonok, családtagok, a világ torkán a szerelmüket.

Van emlékezetes sztorija a forgatásról?

Igazából csak froclizások vannak. Meg mindig jó, ha van olyan jelenet, amiben benne van Dóra Béla vagy Schneider Zoltán, mert akkor tuti, hogy lesz valami vicces szituáció.

Kovács Tamás a sorozatbeli partnere: van vele összhang?

Igen, jóban vagyunk, és nagyon hasonlóan gondolkodik a színjátszásról, mint én. A castingok épp ezért nagyon fontosak, mert sok minden kiderül ott arról, tud-e két ember együtt dolgozni. Mert lehet, hogy Eszternek jó lennék, de lehet, hogy egy másik Dávid mellett nem működne jól a karakter. Egyikünk sem volt zavarban a castingon, félretettük a gátlásainkat.

Kamarás Ivánnal volt már dolga?

Több kis munkánk volt, de ekkora még nem. Ismerjük egymást húsz éve... Nagyon jó újra dolgozni régi kollégákkal és újakkal is. Például együtt tölteni egy nyarat Bánsági Ildikóval, Ónodi Eszterrel, Seress Zolival - vagy, hogy a fiatalokat is említsem, Szilágyi Csengével - az nekem ajándék.

Könnyű volt szinkronba hozni a sorozatforgatást és a színházi munkát?

Ez a nyár fárasztó volt, durvább, mint amit gondoltam. Volt 28 előadásom a forgatás alatt, ráadásul nagy része vidéken, mert ilyenkor a szabadtéri színpadokra megyünk sokat, turnézunk. Ez most nem volt egyszerű a gyerekem mellett. Mindig ki kellett találni a családi logisztikát. És örökké hálás leszek Hanna apukájának és anyukámnak, hogy mindenben segítették ezt az időszakot, és mindenben mellettem álltak. A meglévő előadásaimat játszom majd ősszel, de újakat nem vállalok. Muszáj pihenőt tartanom.

El is utazik hosszabban?

Nem, legfeljebb egy-két napra az országon belül. Így is lesz havi tizennyolc-húsz előadásom... na ilyen az, amikor pihenek.