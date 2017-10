A horror műfajának kedvelői halloween idején nemcsak klasszikus filmeket, de újabb sorozatokat is nézhetnek borzongva, a takaró alól épp csak ki-kipillantva. A jól ismert Amerikai Horror Story-n kívül is készült jó pár ijesztő széria az elmúlt években, ezekből mutatunk most be tízet!

Scream Queens

Harmadik évad már nem lesz, az első kettőt azonban talán érdemes megnézni az Amerikai Horror Story alkotójának, Ryan Murphynek az újabb sorozatából is. Az első szezonban egy főiskolai lányszövetség tagjai között garázdálkodott egy sorozatgyilkos, a másodikban egy kórházban rendezett ámokfutást valaki más, de a szereplők nagyjából ugyanazok voltak, Emma Robertst, Jamie Lee Curtist, Lea Michele-t láthattuk a projektben.

Scream

Hasonló hangulatú, kimondottan fiatalokat célzó horrorsorozat az MTV-n adott Sikoly, amely az azonos című film alapján készült, egy középiskolások körében garázdálkodó gyilkosról szól. A készítők ígérete szerint a széria a már megrendelt harmadik szezonra teljesen átalakul, új karakterek és színészek érkeznek, köztük Queen Latifah.

Az ördögűző

Szintén egy klasszikus, az 1973-as horrorfilm, illetve a két évvel korábbi regény, William Peter Blatty írása alapján készült. A történet szerint két eltérő személyiségű pap (Alfonso Herrera és Ben Daniels) dolgozott együtt egy megszállt lány esetén, miközben az édesanya (Geena Davis) félelmeit is megismerhettük. Jelenleg a második évadjánál tart.

Outcast

Végzett már a második évadjával az Outcast, amely a The Walking Dead alkotójának, Robert Kirkmannek a képregényén alapult. Egy démoni megszállottsággal küzdő férfit mutatott be, akinek egyre többet kellett megtennie a szerettei védelméért – miközben rá kellett jönnie, hogy a túlvilági fenyegetés komolyabb, mint eleinte gondolta. A második szezon előtt a sorozat négy szereplője is nyilatkozott az Origónak, ezeket az anyagokat itt és itt találja!

Penny Dreadful

Az Eva Green főszereplésével készült sorozat a viktoriánus Londont, annak is a sötét és piszkos oldalát idézte meg. Már a cím, a Penny Dreadful is erre utalt, hisz alapvetően a 19. században megjelent folytatásos füzeteket nevezték így, amelyek között sok volt a horrortörténet is – ennek megfelelően a kor számos misztikus alakja megjelent, jól megfért egymás mellett Drakula, doktor Frankenstein vagy éppen Dorian Gray.

