A Nagy Őt is elérte a szexuális zaklatási botrány

A Nagy Ő mintájául szolgáló amerikai párkereső műsor, a The Bachelor háza táján is szexuális zaklatás történhetett, erre panaszkodik az egyik korábbi producer, Becky Steenhoek.

A The Bachelor és női változata, a The Bachelorette pár kiadását felügyelő producer, Becky Steenhoek szexuális zaklatással vádolta öt férfi kollégáját, akik a The Bachelorette 2016-os etapjának forgatásakor szólogattak be neki.

A kollégák rendre olyasmiket kérdezgettek Steenhoektól, hogy volt-e már része anális szexben, vagy hogy mennyire élvezi a kézimunkát – a nő szerint csak azért, hogy lássák, amint zavarba jön, hiszen tisztában voltak azzal, hogy konzervatív, keresztény nézeteket vall.

Amikor egy másik női producernek panaszkodott, az azt mondta neki, egyszerűen ne reagáljon, próbáljon hozzászokni a srácok vicceihez, és a produkciónak helyet adó Warner Bros. sem találta elég komolynak a vádakat ahhoz, hogy támogassa Steenhoekot a mostani perben.