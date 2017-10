Megszületett a magyar szépségkirálynő első gyermeke

Cserháti Tamara fejére 2012-ben került korona, akkor nyerte el a Miss World Hungary címet. A modell nyáron hozta nyilvánosságra, hogy gyermeket vár, most megmutatta az első képet is a kicsiről.

Cserháti Tamara terhességét 13 ezer rajongó követhette végig az Instagram oldalán, az elmúlt hónapokban több fotót is feltett magáról. Első gyermekének érkezését is így közölte, a posztból pedig az is kiderül, hogy a kisfiú egy igazán különleges napon született.

"A férjem születésnapján megérkezett a kisfiúnk! Adamski Ben. 2800g, 52cm - 2017. október 27." -áll a fénykép mellett.