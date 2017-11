Hat év után került elő az eltűnt nyomozónő

Stana Katic érezhetően valami mást akart megmutatni magából a Castle sorozat után. Új sorozatát Bulgáriában forgatta, és nem is hasonlít azokra a tömegtermékekre, amelyekben korábban játszott.

Az Elfeledve az egyik legizgalmasabb sorozat- és filmtémához nyúlt hozzá, ez pedig annak a kérdése, hogy mi tennél, ha egyszer csak eltűnnél, a családod halottnak hinne, ám évekkel később mégis előkerülnél, de nem emlékeznél semmire. A Sony Pictures által gyártott 10 részes sorozat producere és főszereplője a Castle-ből ismert Stana Katic, aki a színes-szagos, tucat krimit hátrahagyva, egy sokkal sötétebb alkotásban tért vissza a tévéképernyőre.

Katic alakítja Emily Byrne FBI-ügynököt, aki egy nap nyomtalanul eltűnik, miközben egy veszedelmes sorozatgyilkost üldöz. Zsaru édesapja, FBI-ügynök férje, orvos testvére és hároméves kisfia mind halottnak gondolja, és új életet kezdenek. A férfi újranősül, ám hat évvel azután, hogy az asszonynak nyomavesztett, egy rejtélyes hívást kap, és közlik vele, hogy hol találja meg a volt nejét... Innen indul a kissé vontatott, mégis izgalmas sorozat, az Elfeledve.

A történet Bostonban játszódik, de a Sony inkább Bulgáriát választotta forgatási helyszínnek. Ez egyébként az egyik gyenge pontja a sorozatnak, mert ha ennek az információnak a birtokában vagyunk, egyszerűen túl európai a szemünknek a környezet. Még akkor is, ha stimmelnek az amerikai típusú sorházak, valahogy az autósztrádától, az erdőn át, egészen a kertvárosig, érezni lehet a képeken, hogy ez nem Boston.

A másik pont, ahol kicsit kilóg a lóláb, a direkt helyszínek. Például a kórházigazgató irodája, pont olyan, mintha egy középkategóriás irodaház tárgyalóját bérelték volna ki 30 percre, míg a nagypapa otthona, erősen szállodai lakosztály hangulatú, annyira hogy még az ajtón is ott van a menekülési útvonal... Egyszóval kissé megúszósnak tűnő, költséghatékony megoldásokat választottak, ami persze javulhat egy második évad berendelésével.

Sötét, mint a bolgár erdő

Az Elfeledve erőssége, hogy nem a sokadik „tömeg" krimi/akció sorozatként szeretné lekötni a nézőket. Nincsen fülbemászó, már-már slágergyanús főcímdal, amit csengőhangnak állítanak be az emberek. Az Elfeledve hangulata tükrözi a képi világát is. Sötét, mint a bolgár erdő, ahol több jelenetet is felvettek. Szinte egy percre sem áltatják azzal a nézőt, hogy Emily élete egyszer majd újra révbe ér, hogy a fia azonnal a bizalmába fogadja.

Ez nem az a sorozat, amiben elnyomozgatnak a főhősök, miközben egymásba szeretnek, és bár van egy gonosz, akit lehet utálni, az egész produkciót belengi a vattacukor illatú parfüm szaga. Az Elfeledve, bár még nagyon gyermekcipőben jár, de azokhoz a sorozatokhoz próbál meg csatlakozni, amelyek nem feltétlenül tartoztak a tömegtermékekhez, mint a Terepen, vagy a Hannibal.

Aki azokat a történeteket szereti, ahol már az első részben kiderül, hogy ki a gyilkos, az kevésbé fogja kedvelni az Elfeledve történetvezetését. Akik azonban azt szeretik, ha még a hatodik rész után sem tudják, hogy ki kivel van, hogy a rossz vajon tényleg rossz-e, és lehetetlen még csak kitalálni is, hogy ki a gyilkos (ebben az esetben ki és miért tartotta fogva Emily-t) , azoknak érdemes leülni és megnézni az AXN-en látható sorozatot.