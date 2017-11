Még inkább levetkőzi gátlásait a Star Academy győztese

A Star Academy győztese, Szőcs Renáta, elkészítette első videoklipjét, és azt is elárulta, milyen művésznevet választott magának.

A klipet Korzikán forgatták, ami egy kétrészes történet első része, a következő dal lesz majd a folytatása. A forgatás nem ment zökkenőmentesen, mert például egy félreértés miatt a stylist által kiválogatott ruhák Budapesten maradtak, így az énekesnő a saját ruháiban látható a klipben.

"Mindig is akartam egy művésznevet, mert úgy éreztem, hogy engem ez segítene abban, hogy jobban feszegessem a határaim, hogy még jobban levetkőzzem a gátlásaimat, akár a színpadon, akár egy videoklipben.Nagyon sok néven gondolkodtunk, és hogy őszinte legyek nagyon sok jó név vagy akár rövidítés, ami passzolt volna, már foglalt volt. A Siamiaval először csak viccelődtünk, de végül rám ragadt" - mondta az Origónak Szőcs Renáta.

"A dal hangulata olyan nyarat lezáró, őszies érzéseket idéz meg. Lenge, és visszahozza a nyár legszebb pillanatait számomra. A dal címe és szövegének jelentése is fontos nekem. Akár az Akadémia emlékeit is bele tudom képzelni, amit sosem szeretnék elfelejteni, de e mellett természetesen a szerelem érzéséhez is kapcsolódik. Olyan feledhetetlen élményekkel gazdagodtam az elmúlt nyáron, amit úgy érzek ez a dal teljes mértékben sugall. Nagyon hálás vagyok érte Szabó Zének és Molnár Tamásnak" - részletezte.