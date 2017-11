Mi lett a negyedik Megasztár elfeledett döntőseivel?

A negyedik Megasztár 2008-ban volt képernyőn, állítólag többen jelentkeztek rá, mint az első háromra összesen, óriási volt az érdeklődés. A szériát akkor Király Viktor nyerte, aki azóta Amerikában is jól szerepelt hasonló tehetségkutatóban, de ekkor lépett színpadra Bencsik Tamara, Szecsődi Károly, Hien és Tóth Lüszi is. Néhány énekesről máig hallani, sokan viszont eltűntek. Összeszedtük, mi lett a negyedik széria elfeledett arcaival.

2008-ban az alsó korhatárt 12 évre módosították a castingon, így egész fiatal énekesek is feltűntek, többek közt az 1995-ös születésű Tóth Lüszi, és az 1994-ben született Hien.

Akkor tíz énekes jutott a döntőbe, a nézők pedig Király Viktor találták a legjobbnak, kinek népszerűsége azóta is töretlen. Ebben a szériában mutatkozott be a nézőknek Fekete Dávid is, akit azóta is sokszor látni a tévében, színházban is játszik, és folyamatosan fellép, új dalokkal rukkol elő. Hienről is sokat hallani, aki jelenleg Bostonban tanul zenét a Berklee Egyetemen, de a többiek szinte kivétel nélkül eltűntek az elmúlt években.

A harmadik helyen végzett Lakatos Krisztiánnak nem jött a várt siker, 2013-ban arról szóltak a hírek, hogy ingyenes jótékonysági bulikon kívül állítólag már semmilyen felkérése sincs, ezt pedig nagyon nehezen viseli. Később beindulni látszódtak a dolgok, a szegedi származású zenész több helyen fellépett az országban, majd egy időre Dubaiba utazott, és ott dolgozott. Próbálkozott a TV2 másik tehetségkutatójában, a The Voice-ban is, de nem jutott a legjobbak közé. Magánéletéről annyit tudni, hogy boldog párkapcsolatban él.

Tóth Lüszi a negyedik lett a versenyben, akkor még csak 13 éves volt. Utolsó lányként esett ki a Megasztárból, így ő lett abban az évben az ország legjobb női hangja. A zsűri és a nézők is a jövő tehetségének tartották, 2010-ben megjelent egy videoklipje I feel happy címmel, de sokat azóta nem tudni róla. Néhány éve arról cikkeztek, hogy elkallódott, zűrökbe keveredett, és többször meg is bukott az iskolában.

Bencsik Tamara neve is biztosan ismerősen cseng, eleinte zenekarával, a Balkan Expresszel próbált a zenei világban érvényesülni, majd 2008-ban jelentkezett a tehetségkutatóba, itt ismerte meg az ország. Az énekesnő később edzőként kezdett dolgozni, akkor arról beszélt, hogy csak úgy érezheti biztonságban magát az ember, ha több lábon áll. Végül elhagyta az országot, Németországban él jó ideje, de a magyar rajongótábora megmaradt: rendszeresen beszámol életéről a követőknek, 12 ezren követik hivatalos Facebook oldalán.

Szecsődi Károly lett a hetedik, aki ma már Szecsődi Kariként mutatkozik be, meg sem lehet mondani róla, hogy valaha férfiként élt - 2011 decemberében vállalta fel transznemű identitását, 2012-ben volt az első műtétje. Tavaly forgatott egy új klipet, három év kihagyás után hosszú szőke hajjal és női ruhákban énekel a felvételen.

Nkuya Sonia egy ideig a Sugarloaf tagja volt, 2017 májustól pedig a Sheyla Bonnick Feat. The Sounds Of Boney M. énekese, ő is ebben a szériában lett ismert. 2009-ben ő volt az első színes bőrű címlaplány a magyar Playboy magazinban, extrém megnyilvánulásaival később is többször magára hívta a figyelmet, például egy templomban is készült róla fotósorozat. Előző és jelenlegi kapcsolatából is egy-egy kislánya született: Annabella Aphrodité és Norina Niké.

Ásós Attilát, azaz Pacsirtát énekhangja miatt sokan Máté Péterhez hasonlították, egy időben az énekes emlékműsorával járta az országot, de arról beszélt néhány éve, hogy ezt sok helyen nem tudják megfizetni, így inkább kisebb fellépései vannak. Már a műsor előtt is a zene volt a mindene, nem is hagyta abba a műsor után, de nagy karriert nem futott be, nem igazán hallani róla. Ennek ellenére 10 ezren követik a Facebookon, ahova épp a napokban tette fel legújabb dalát, amit egy szál gitárral ad elő.

A tizedik ekkor Balogh Imre lett, az énekesről nem tudni semmit, az utolsó információk szerint külföldön élt egy ideig, de hazatért, hogy beindítsa a karrierjét. 2016-ban arról beszélt, hogy szeretné, ha figyelnének rá az emberek, és írnának róla az újságok, de idáig nem sikerült befutnia.

