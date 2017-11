Rákbetegségéről beszélt az Éjjel-nappal Budapest szereplője

A fikciós sorozat Liája kamaszkorában küzdött a betegséggel, hasnyálmirigyrákja volt.

A fiatal szereplőt már csak egy heg emlékezteti a betegségre, amit nem szégyell, mint sokan, inkább büszke rá.

"Sokszor találkoztam olyanokkal, akik szégyellik a betegségüket vagy annak a nyomait. Rajtam is van egy nagy heg, de nem röstellem, inkább büszke vagyok rá, mert bizonyítja, túléltem a bajt. Egyébként is szerencsés voltam, fel sem fogtam a betegség súlyát: akár bele is halhatok a nyolcórás operációba. Egyedül azt sajnáltam, hogy átvágják a kockás hasamat" - mondta a Storynak.

Betegségét gyakori ájulások jelezték, majd hosszas vizsgálatok után derült ki, hogy a panaszokat hasnyálmirigyrák okozza. "Mivel időben felfedezték az elváltozást, a műtét mindent megoldott, nem kellett utána kemoterápiára járnom" - mesélte.