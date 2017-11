34 évesen öngyilkos lett a sorozatszínész

Brad Bufanda egy Los Angeles-i ház tetejéről ugrott le.

34 évesen meghalt a sorozatszínész Brad Bufanda, akit a nézők leginkább a Veronica Mars 10 részéből ismerhettek, de játszott a CSI: Miami helyszínelőkben és a Days Of Our Lives szappanopera öt részében is. A TMZ híre szerint valószínűleg öngyilkosság történt, a földön fekvő test mellett találtak egy búcsúlevelet is.

Menedzsere nyilatkozott az ügyben, mint mondja, teljesen váratlanul érte a tragikus eset, hiszen Bufanda nem tűnt lelkileg ingatagnak, és drogügyei sem voltak soha.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!