Megtalálták az ifjú Picassót

Alakul a Géniusz második évadja, rengeteg új szereplő csatlakozott a produkcióhoz.

A National Geographic javában készíti elő a Géniusz második szezonját, amely Pablo Picasso életét mutatja be. Azt már korábban lehetett tudni, hogy a mestert – annak egyik életszakaszában – Antonio Banderas fogja játszani, most megtalálták a fiatalkori alakítóját is Alex Rich személyében.

A True Detective és a GLOW egy-két epizódjában látott Rich mellett többen is frissen csatlakoztak a projekthez: Robert Sheehan, Sebastian Roché, Aisling Franciosi, Clémence Poésy és Poppy Delevingne szintén közreműködik, utóbbi kettő Picasso két szerelmét, Françoise Gilot-t és Marie-Thérèse Waltert játssza.

Az első évad színészei közül visszatér Samantha Colley, T. R. Knight és Seth Gabel, ők Dora Maart, Max Jacobot, illetve Guillaume Apollinaire-t fogják alakítani.

A Géniusz antologikus sorozat, az első évad Albert Einstein életét mutatta be Geoffrey Rush főszereplésével, aki akkor az Origónak is nyilatkozott.