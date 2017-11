Örülhetnek a sci-fi szerelmesei, feltámad egy klasszikus

Újra leporolják a The Twilight Zone-t, az Alkonyzóná-t, amely az ötvenes években indult, de később is elővették, nem ez lesz belőle az első reboot.

A CBS All Access dolgozik a The Twilight Zone új verzióján, a projektért executive producerként a Key and Peele Emmy-díjas főszereplője, Jordan Peele felel, a forgatókönyvet Marco Ramirez (Daredevil, The Defenders) jegyzi.

A The Twilight Zone antologikus sorozat volt, a Meghökkentő mesék-hez vagy a Mesék a kriptából című szériához hasonlóan minden részben teljesen más történetet mutatott be más szereplőkkel, lavírozva a sci-fi, a fantasy és a horror műfaja között.

A sorozat eredetileg 1959-ben indult, akkor öt évad készült belőle, majd 1985-ben és 2002-ben is előszedték. Az újabb feldolgozás ötlete már 2012-ben felmerült a CBS-nél, de akkor még Bryan Singerrel képzelték el a projektet.