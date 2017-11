Fergeteges fotót bányászott elő Kozsó

Erősen emocionális töltetű posztot biggyesztett mellé.

A kép New Yorkban készült, az Ámokfutók láthatók rajta. „Susie, Sandra, Vic és Én! A Van Valami... extra szuper lemezünk közepén! Egy csoda platinalemez átadása előtt és után... Hogy tetszett ez a kis meglepetés? Ya....! A legfontosabb.... Imádtam Őket! Mind a 3-at! Mindenben ez volt az Életük... és az Én életem... is” – írta lelkesen, túlcsorduló szeretettel, amúgy kozsósan.

„Őszinte, odaadó, segítő, tiszta - érző- tanító és energikus csajok voltak. És egy srác is: Vic... A Shygys, a Bestiák, a Picasso Branc, a Taboo, A West Company, az All for Love... az Akt... és a többi.... Mindenben segítettek Nekem, Nekünk! Nektek! Köszönöm!” – zárta smiley-kkal erősen megszórt sorait.