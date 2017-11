Öten voltak még versenyben, de az adás végére kialakult a finálé négyes mezőnye. Pápai Jocin megint sírva röhögött a zsűri, Janicsák Vecának pedig nagyon jól állt Missy Elliott – legalábbis jobban, mint Zámbó Jimmy.

Nem volt könnyű dolguk az énekeseknek, mert két dalt kellett megtanulniuk pár nap alatt, levenni az adott előadó gesztusait, mozgását, hangszínét, ráadásul a két fellépés között szűk egy órájuk volt átlényegülni. Ez nem csak a fodrászoknak, sminkeseknek, stylistoknak, maszkmestereknek nagy feladat, hanem a fellépőknek is, akiknek teljesen át kell alakulniuk.

A Sztárban sztár november 5-i adásában Berkes Olivér Kis Grófóként nyitotta a show-t, Janicsák Veca Zámbó Jimmyként énekelt és imitálta a zongorázást. Alex Clare most Horváth Tamás feladata volt, Pápai Joci Boy George-ot alakította az első menetben, Király Viktor pedig az Apostol énekesét, Meződi Józsefet hozta.

A második körben az LMFAO frontembereként csapott nagy bulit Horváth Tamás, és mindenki röhögött a stúdióban, amikor az idei évad nagy mókamestere, Pápai Joci a Lambadát énekelte szoknyában, táncos fiúkkal kokettálva. A Big Mountain énekeseként érkezett Berkes Olivér, és fergetegesen énekelt újfent Janicsák Veca, aki Missy Elliott formájában bukkant fel újra, mindenkit zsebre tett a zsűriben. Itt meg is nézheti

A mezőny legjobb női hangja után jött a társaság legjobb férfihangjának tulajdonosa: Király Viktor a Hellót énekelte Lionel Richie-től, a megszokott magas színvonalon. Stohl meghatottan nézte és agyba-főbe dicsérte, Papp Szabi pedig úgy vélte, úgy nézett ki, mintha Soltész Rezső hazatért volna egy kéthetes nyaralásból.

„Nagyon sajnálom az embert, aki ma távozik, mert rossz a kapuban megállni" – vélekedett Liptai Claudia, Stohl András pedig arról elmélkedett, hogy aki kiesik ma este, annak sem kell szégyenkeznie.

Majka három embert is kiemelt: „Király Viktor az, aki úgy énekel, hogy leszakad a plafon, szinte tökéletes. De a Horváth Tomi és a Janicsák Veca is megjött, dörömböl az ajtón, nagyon be akarnak kerülni a döntőbe." Papp Szabi is elégedett volt a látottakkal: „Számomra ez volt az utolsó adás, mert a döntő az már csak ünneplés. Nagyon köszönöm a műsort."

21.30 körül lezárult a szavazás, összesítették a szavazatokat, ezeket összeboronálták a zsűri által adott pontokkal. A végén Berkes Olivér és Janicsák Veca toporgott izgatottan Tilla mellett, de végül az egykori X-Faktor nyertes fellélegezhetett, bemasírozott a fináléba.